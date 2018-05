Transgenders! Dat krijg je als je God verlaat

De emoties waren vooraf zo hoog opgelopen dat politieagenten de zaal moesten bewaken. In de aula van McConnellsburg High School hadden zich drie weken geleden meer dan 150 inwoners van Fulton County verzameld. Tientallen ouders, scholieren en nieuwsgierigen wilden iets zeggen. Er werd gesist, gescholden en geroepen als de aanwezigen het oneens waren met een spreker. Als iemand iets zei waar de zaal het mee eens was, werd er gejuicht.

Gejuicht werd er om een scholier die zei: „Er bestaan alleen maar mannen en vrouwen. Zo werkt biologie. Feiten geven niets om meningen.”

Om een vader: „Jezus stierf niet aan het kruis om van mensen transgenders te maken. Als christelijke natie moeten we in opstand komen.”

En om een dominee: „Jullie beschadigen onze andere leerlingen emotioneel, fysiek en spiritueel.”

Toen de scholier Tara Cutshaw (18) iets mocht zeggen, klonk er gegrom en sarcastisch gegrinnik. Ze had haar bijbaan, achter de kassa van de snackbar van het lokale tankstation, een halfuur verlaten en was snel naar de school gereden. Ze kwam bijna niet uit haar woorden, en de voorzitter van het schoolbestuur probeerde haar te kalmeren: „Haal even rustig adem.”

Cutshaw praatte over haar beste vriendin. Om die vriendin was de hele avond georganiseerd. Om haar schelden inwoners elkaar al wekenlang uit op Facebook. Zij is het middelpunt van een grote cultuurbotsing in Fulton County (15.000 inwoners), in het midden van de staat Pennsylvania. De eerste in het Trump-tijdperk.

Cutshaw zei dat ze „ontzettend trots” is op haar vriendin „een prachtige, buitengewoon slimme, professionele jonge vrouw”. Ze zei ook: „Fulton County moet zijn ware, liefdevolle gezicht laten zien. We moeten mensen die anders zijn met open armen ontvangen, en ze niet wegpesten.”

Tara Cutshaw was bang, vertelt ze drie weken later, achter een grote beker frisdrank in het lokale eettentje. Ze vreesde dat ze aangevallen zou worden. Maar ze dacht ook: ik heb maar weinig vrienden. Ben ik deze vriendschap waard als ik zwijg? Ze waagde het erop. „Op een dag ga ik dood”, zegt ze. „Dan ga ik het liefst dood voor een vriendin.”

De vriendin van Tara Cutshaw wil niet dat haar naam in de krant komt, en ze wil ook niet geciteerd worden in dit verhaal. De 17-jarige komt nauwelijks nog buiten, omdat ze bedreigd is. Wel geeft ze haar beste vriendin toestemming met me te praten.

Maar eigenlijk is de leerling niet het onderwerp van dit verhaal. Het gaat over Fulton County, en over de vraag wat Trump-kiezers ten diepste beweegt.

Bijeenkomst in Fulton County. Foto Cassidy Pittman/Fulton County News

Privé-wc

De vriendin van Tara Cutshaw is geboren als jongen. Al sinds de kleuterschool voelt ze zich een meisje. De laatste jaren kleedt ze zich ook zo. En sinds een jaar wil ze niet meer naar de jongens-wc op school. Ze vroeg de schoolleiding of ze ook naar de meisjes-wc mag. De directeur gaf haar daarop een privé-wc, in een uithoek van de school. Dat was een slecht idee, zegt Tara Cutshaw. „Ze moest in haar eentje dwars door de school lopen, naar een afgesloten ruimte tegenover de plek waar de jongens gymnastiek hebben. Als die zagen dat ze naar de wc ging, barricadeerden ze de deur, of ze bonkten erop. Ze werd nageroepen en achtervolgd.”

De ouders van de leerling vroegen opnieuw toestemming om hun dochter toe te laten op de meisjes-wc. De schoolleiding stemde toe. De school kon niet anders, zei bestuurslid Robin Binder-Heath op de inspraakavond. In Pennsylvania hebben drie transgender studenten los van elkaar rechtszaken aangespannen tegen hun school. Alledrie hebben ze gewonnen, en mogen ze de wc gebruiken die ze willen. „Als we de scholier niet hadden toegelaten op de meisjes-wc,” zei Binder-Heath, „dan had de scholier ons vrijwel zeker met succes kunnen aanklagen wegens discriminatie”.

Sindsdien is de scholier het gesprek van de dag in Fulton County. Een inwoner plaatste een oproep voor een gebedswake op de stoep van de school op Facebook. Inwoners schelden de scholier en het schoolbestuur daar nu uit.

„Dit mag allemaal?!?! En je mag nog steeds niet bidden op school?!?!”

„Hij heeft een penis!!!!!!!”

„Dit krijg je als je God verlaat. Corruptie en chaos!”

Man en vrouw hebben een vooraf bepaalde rol, waar ze niet vanaf mogen wijken. John Hodge, dominee

De scholier is niet de enige transgender in Fulton County. Tara Cutshaw: „Ik ben bevriend met twee transgenders, we vormen een hecht vriendengroepje. De tweede transgender woont hier nog maar sinds het begin van het schooljaar, en je ziet het niet aan haar. Zij gaat al het hele jaar naar de meisjes-wc, zonder dat iemand er iets van gezegd heeft.”

Steph Laird (27), een caissière uit Memphis, zegt in een telefoongesprek dat de transgender scholier gestraft wordt voor het ergste dat je in Fulton County kan doen: anders zijn. Laird groeide hier op en ging naar dezelfde school. Ze was, voor zover ze weet, de eerste transgender van de streek. Op de middelbare school ging ze tijdelijk als jongen door het leven. Daarna ontvluchtte ze Fulton County. Ze komt nog maar zelden terug, en alleen voor haar vader. Die heeft haar de afgelopen tien jaar maar een paar keer gezien.

Steph Laird: „Het pesten gebeurde routinematig. Zelfs mijn vrienden maakten hatelijke opmerkingen. Toen ik 14 was, begon ik te worstelen met depressies en zelfmoordgevoelens. Ik probeerde het aan te kaarten op school, maar die deed niets aan het pesten.”

Tijdens de diplomauitreiking moest Laird een rok dragen. Ook moest ze rechtop zitten, met de benen over elkaar. Ze kwam met een broek onder haar rok op school. „Hup”, zei een lerares. „Ga eens als een dame zitten. Anders krijg je geen diploma.” Laird legde onder protest haar benen over elkaar, maar denkt nog vaak terug aan het incident. „In Fulton County willen ze rest van de wereld buiten de deur houden. Dat leidt keer op keer tot conflict. Ik ben al tien jaar weg, het is teleurstellend dat er al die tijd weinig veranderd is.”

Straatbeeld Fulton County

Foto Guus Valk Straatbeeld Fulton County

Foto Guus Valk Straatbeeld Fulton County

Foto’s Guus Valk

Decadentie

Net buiten McConnellsburg staat de grote Calvary Independent Baptist Church. De charismatische dominee John Hodge (79) wordt door aanhangers de geestelijk leider van Fulton County genoemd. Hodge is de voorman van de opstand tegen McConnellsburg High School. Hij wil graag praten over „het transgender-probleem” in Fulton County. Dat de scholier gepest wordt, is volgens Hodge „natuurlijk gedrag”.

De Bijbel, zegt hij, is duidelijk. „Sodom werd verwoest om de seksuele moraal. Paulus schreef dat mannen niet met mannen horen te gaan, of vrouwen met vrouwen. Man en vrouw hebben een vooraf bepaalde rol, waar ze niet vanaf mogen wijken. Fulton County dreigt nu ten onder te gaan aan decadentie, zoals ooit Rome verwoest werd.”

Dominee Hodge zegt dat de scholier niet de eerste transgender in Fulton County is. Maar, zegt hij, „de tijd is rijp voor een cultureel tegengeluid”. Hodge verwijst naar Donald Trump, die vorig jaar op Twitter aankondigde dat transgenders niet langer in het leger mogen dienen, „in welke vorm dan ook”. Van een verbod is het nooit gekomen, na verzet van het Pentagon. Wel heeft hij de mogelijkheden voor transgenders in het leger beperkt.

Trump, zegt dominee Hodge, heeft een tegenrevolutie in Amerika in gang gezet. „Wij moeten hem hierin volgen. De linkse elites maken de dienst uit in onze scholen. Zij indoctrineren onze kinderen met een verdorven moraal. De millennials uit de grote steden hebben de macht, zij willen onze normen bepalen. De kerk moet in opstand komen tegen de progressieven. De beste verdediging is de aanval.”

Waar denkt dominee Hodge dat Fulton County aan ten onder gaat? „Drugs! We hebben relatief de meeste heroïneverslaafden van heel Pennsylvania. Maar we scoren ook hoog met tienerzwangerschappen, echtscheiding en zelfmoord. Dat hebben linkse invloeden ons district gebracht. Er was een tijd dat hier naar God geluisterd werd. Pennsylvania is ooit gesticht door Europese pelgrims. Trump snapt dat we terug moeten naar die tijd.”

Fulton County is het meest conservatieve district van Pennsylvania. Als alle problemen door linkse indoctrinatie komen, vraag ik hem, dan zouden die in de progressieve grote steden toch veel vaker voorkomen dan hier? Dominee Hodge denkt even na, en zegt dan: „Drugsdealers en linkse leraren komen naar de plekken waar wetteloosheid heerst. Dat is Fulton County geworden.”

Opstand

De kwestie die Fulton County nu beheerst, geeft inzicht in een oud debat. Amerikaanse politicologen discussiëren sinds de opkomst van Trump als politicus, bijna drie jaar geleden, over de vraag wat zijn kiezers ten diepste drijft. Is het vooral economische onzekerheid? Of zijn het identiteitskwesties, zoals racisme, misogynie, of de afkeer van progressieve ‘elites’? Het eerste, zeggen de meeste Republikeinen (en Democraten). Trump sprak zijn kiezers aan als ‘de vergeten mannen en vrouwen’. Hij beloofde de gesloten kolenmijnen te heropenen. Hij beloofde banen. Trump sprak de taal van Fulton County, een klein bastion van de witte arbeidersklasse. Hij kreeg hier 84,2 procent van de stemmen.

De kolenmijnen in Fulton County zijn nog altijd dicht. Hoger opgeleiden trekken nog altijd weg. Banen komen er niet bij, in dit verlaten gebied tussen de steden Pittsburgh en Philadelphia. Maar dat leidt niet tot opstand. Die komt er pas zodra een scholier een andere wc wil gebruiken.

Trump is een meester van de cultuuroorlog. Het is de zuurstof die zijn presidentschap in leven houdt, schreef publicist Bill Scher eens in Politico. Het gaat niet over de economie. Het gaat over zwarte sporters die niet willen staan tijdens het volkslied, om het gebruik van „Merry Christmas”, over de „politiek correcten”, over de „prima mensen” die vorig jaar in Charlottesville demonstreerden.

Bureau PRRI publiceerde vorige maand een onthullend onderzoek naar wat de witte arbeidersklasse bezighoudt. Economische factoren speelden maar een kleine rol. Sterker: de armste werkende witte Amerikanen stemden in 2016 eerder op Hillary Clinton dan op Donald Trump. Wat wél telde: de „teloorgang van de Amerikaanse cultuur”, het „naderende einde van onze identiteit”, en „buitenlandse invloeden op onze manier van leven” (allemaal circa 70 procent).

Donald Trump gebruikt identiteitskwesties om zijn kiezers in een permanente staat van woede te houden, zeker als er verder weinig goed nieuws te melden valt. Zijn kiezers in Fulton County nemen die woede over, en creëren hun eigen cultuuroorlog.

Een paar dagen na de beladen inspraakavond kregen honderden inwoners van McConnellsburg een briefje in de bus. „Word wakker, BLANK AMERIKA”, stond erop. „Zwarten nemen uw woonplaats over, terwijl u dit leest. U bent uw ergste vijand als u niet met ons meevecht.” Afzender: de Ku Klux Klan.

Het pamflet, met vogelzaad. De KKK gebruikt vaak vogelzaad om pamfletten te verspreiden. Dan waaien ze minder snel weg. Foto Guus Valk

Vrijwel alle inwoners van McConnellsburg beginnen uit zichzelf over het briefje. Iedereen vindt het raar. Er wonen vrijwel geen Afro-Amerikanen in Fulton County.

Twee theorieën gaan er over het pamflet. Een groep zegt dat het een vervalsing is door linkse inwoners. Zij zouden er de conservatieven verdacht mee willen maken na de uit de hand gelopen inspraakavond. Anderen zeggen: de KKK heeft gezien hoe strijdbaar en opgejut de inwoners van Fulton County zijn. De racistische organisatie probeert daarom nu zieltjes te winnen. Niemand twijfelt eraan dat het te maken heeft met de kwestie rondom de transgenderstudent. De ene cultuuroorlog lokt de andere uit.

Voor scholier Tara Cutshaw zijn het verwarrende tijden. Ze is diepgelovig, tegen abortus, in veel opzichten een conservatief zoals vrijwel al haar vrienden en familieleden. Maar haar vriendschap met de transgender scholier heeft haar veroordeeld tot „het andere kamp”, zegt ze. Ze is bijna al haar vrienden kwijtgeraakt. Toch blijft ze haar vriendin steunen. „Politieke ideeën zijn interessant. Maar ze verliezen hun waarde als je de mensen om wie het gaat leert kennen.”