Stakingen openbaar vervoer voorlopig alleen in het weekend

De stakingen in bepaalde delen van het openbaar vervoer gaan de komende drie weken door, maar alleen in het weekend. De chauffeurs van regionale bussen en treinen willen zo eindexamenkandidaten ontzien, laat vakbond FNV vrijdag in een persbericht weten. In welke regio’s de vakbonden op zaterdag 19 mei staken, wordt volgende week bekend gemaakt.

Buschauffeurs en machinisten in het streekvervoer staken vanwege mislukte onderhandelingen over hoge werkdruk. Toezeggingen die de werkgevers eerder deden waren volgens de vakbonden onvoldoende concreet. FNV-bestuurder Paula Verhoef: “Als werkgevers niet over de brug komen, gaan de stakingen door. Ook na de examentijd.”

De stakingen begonnen in januari dit jaar. Na het verwerpen van een onderhandelingsresultaat door vakbondsleden, werd het werk op 30 april en 1 mei in het hele land neergelegd. De werkgevers in het openbaar vervoer probeerden deze staking via een kort geding te verbieden, maar de rechter gaf hun ongelijk. Sinds begin mei wordt er regionaal gestaakt, in zogenoemde estafettestakingen. Het werk wordt dan steeds in een andere regio neergelegd.

Volgens de vakbond zijn ook reizigers de dupe van de hoge werkdruk in het openbaar vervoer. “Reizigers moeten soms lang wachten als er weer een dienst uitvalt en missen aansluitingen.”