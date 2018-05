Schadevergoeding voor weduwe omgekomen Mali-militair

Defensie gaat een schadevergoeding uitkeren aan de weduwe van een Nederlandse militair die in 2016 omkwam in Mali. Het ministerie bevestigt berichtgeving daarover in het AD. Henry Hoving overleed twee jaar geleden bij een oefening met ondeugdelijke mortiergranaten tijdens de VN-missie in het Afrikaanse land. De hoogte van de schadevergoeding is niet bekendgemaakt.

Jennifer Schouten, de partner van Hoving, deed vorig jaar aangifte tegen Defensie nadat de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) in een rapport hard had geoordeeld over het optreden van het ministerie. De OVV concludeerde dat Defensie ernstig tekortschoot, zowel wat betreft de zorg voor de militairen als de veiligheid van de granaten. Zo kon het gebeuren dat een ontstekingsmechanisme dusdanig werd aangetast dat een granaat al in de lanceringsbuis ontplofte. Dat werd Hoving en een collega-militair, Kevin Roggeveld, fataal.

Eerder nog zei Defensie dat een productiefout aan het incident ten grondslag lag. Uit onderzoek van de OVV bleek echter dat de mortiergranaten in allerijl waren aangeschaft in Bulgarije vanwege de missie in 2006 in Afghanistan. Dat gebeurde met hulp van de Amerikanen en controle van het materieel werd daarom overgeslagen: men ging ervan uit dat de Amerikanen deugdelijk materiaal leverden.

“De persoon die de munitie heeft gekocht en de persoon die besloot de munitie niet te laten testen: ik vind dat zij verantwoordelijk zijn voor de dood van mijn man”, zei Schouten daarover vorig jaar tegen Nieuwsuur.

Het OVV-rapport leidde tot het aftreden van de demissionaire minister Jeanine Hennis (Defensie, VVD). Ook Commandant der Strijdkrachten Tom Middendorp diende zijn ontslag in.

Materiële schade

Het bedrag dat Schouten krijgt is bedoeld als materiële schadevergoeding ter compensatie van het inkomensverlies dat het gezin leidt door de dood van Hoving. Over een vergoeding voor immateriële schade wordt nog gesproken.

Met de nabestaanden van Roggeveld is Defensie nog in gesprek over de hoogte van de materiële schadevergoeding, zo laat Defensie weten.