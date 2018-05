Rusland ontzegt Duitse dopingjournalist toegang tot WK voetbal

Een dopingjournalist van de Duitse publieke omroep ARD mag niet aanwezig zijn bij het wereldkampioenschap voetbal in Rusland, dat volgende maand begint. De Russen hebben de visumaanvraag van deze Hajo Seppelt afgewezen, meldt de zender vrijdag. De ARD spreekt van een “schending van de persvrijheid zonder weerga”.

Seppelt doet sinds 2006 voor de ARD onderzoek naar dopingzaken. Zo publiceerde hij over dopingprogramma’s in Oost-Duitsland, Kenia en China. In december 2014 zond de ARD een documentaire van Seppelt uit over doping in Rusland. Het programma, Geheimsache Doping: Wie Russland seine Sieger macht, ging over de rol van de Russische staat in het dopinggebruik van zijn sporters.



Bekijk hier Seppelts documentaire over het Russische dopingprogramma:

Nu mag Seppelt Rusland niet in, omdat hij volgens de ARD op een lijst met ongewenste personen staat. Meer informatie zou Rusland daar niet over willen geven. “Dit is een unieke gebeurtenis in de geschiedenis van de sportverslaggeving van de ARD”, aldus de zender.

‘Vergeldingsactie’

De voorzitter van de Duitse journalistenbond, Frank Überall, vermoedt dat het gaat om een Russische “vergeldingsactie”. “Dat mag je aannemen, omdat hij dopinggevallen in Rusland heeft onthuld.” Ook hij vindt het Russische besluit een grote inbreuk op de persvrijheid. “Dit toont aan dat de Russische regering erop uit is kritische geluiden te verstommen.”

In 2016 concludeerde wereldantidopingbureau WADA dat de Russische overheid een groot dopingprogramma had opgezet, met als doel successen op de Winterspelen van 2014 in Sotsji. WADA vond bewijzen dat Rusland zijn sporters van doping voorzag. De Russen bleken bovendien een ingenieus systeem uitgedokterd te hebben om niet door de mand te vallen bij dopingcontroles.

Hoe kon de dopingfraude in Rusland, waar al in 2010 melding van werd gemaakt, jarenlang voortbestaan? Lees ook: Hoe Rusland rommelde en WADA wegkeek

De toewijzing van het WK voetbal aan Rusland was ook niet zonder controverse. Nadat wereldvoetbalbond FIFA het toernooi in 2010 had toebedeeld, doken beschuldigingen op van corruptie. Voormalig FIFA-baas Sepp Blatter liet zich in 2015 ontvallen dat er al vóór de stemming over de toewijzing was afgesproken dat Rusland het WK zou krijgen.

Uit een uitgebreid onderzoek kwam in 2014 geen direct bewijs voor omkoping. Maar van uitgebreid - en net toelaatbaar - fêteren van FIFA-bestuurders door de Russen zou wel sprake zijn geweest. In Zwitserland en Frankrijk lopen nog onderzoeken.