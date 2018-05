Reclame voor een sloppenwijk in Kenia

“Heb je enig idee hoe het is om elk moment van je leven bang te zijn?”, vraagt Beatrice Nyariara Mungai in ENOUGH, een video van de Canadese documentairemaker Brent Foster. “Zo leef ik.” De 75-jarige vrouw woont in Korogocho, de grootste sloppenwijk van Nairobi in Kenia. 150.000 mensen wonen er op amper twee vierkante kilometer bij elkaar. De buurt lijdt onder criminaliteit en drugsgebruik. “Er zijn veel goede mensen in Korogocho”, vertelt Beatrice. “Maar Korogocho kan ook heel gevaarlijk zijn.”

Een aantal jaar terug waren de oudere vrouwen in de wijk doelwit van mishandeling, verkrachting en moord door de jonge mannen in de gemeenschap. Deze mannen geloofden dat er minder kans was dat de oma’s hiv hadden dan jongere vrouwen en dat ze niet hard konden terugvechten. In 2008 werd vastgesteld dat 12 procent van de inwoners in de wijk was besmet met hiv.

De vrouwen stortten zich op zelfverdediging. “We hebben onzelf drie vaardigheden geleerd: boksen, hulp roepen en de situatie inschatten”, zegt Nyaria Mungai in de zeven minuten lange film:

Reeks video’s

ENOUGH is onderdeel van While I’m here, een project van Foster, die in opdracht voor The New York Times, TIME Magazine en NIKE heeft gewerkt. Voor het project portretteert Foster zes mensen boven de zestig in zes korte films. Die vertellen hun verhaal en tonen hun nalatenschap. ENOUGH is de vijfde in de reeks.

Foster maakt voor de portretten gebruik van veelgebruikte technieken uit de reclamewereld: sterke beeldcomposities, romantische lensflares (van die zonnevlekken in het beeld), voice-overs en sfeermuziek. “We behandelden de video’s net als we dat bij een commerciële klus zouden doen. We volgen dezelfde stappen”, zegt hij in de video. “We schreven het script op basis van wat we leerden over Beatrice’ verhaal als beginpunt.”

Alle producties van While I’m here zijn gratis te zien op een eigen website. Op die site kun je ook nog iemand nomineren voor het zesde en laatste portret. Bekijk bijvoorbeeld ook het eerste portret, van bluesman Leo ‘Bud’ Welch. Hij is inmiddels overleden.