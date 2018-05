Nieuwe trucks moeten vertraging door gestrande treinen tegengaan

ProRail wil dat passagiers in gestrande treinen sneller verder kunnen reizen. Momenteel heeft de spoorbeheerder nog een richttijd van twee uur, maar ProRail-baas Pier Eringa wil dit volgens een woordvoerder terugbrengen naar een uur. Daarvoor heeft de Nederlandse spoorbeheerder onder meer vijf Unimogs besteld, kleine vrachtwagens die gebruikt kunnen worden om treinen weg te slepen.

De Unimogs, van de Duitse autofabrikant Mercedes-Benz, vervangen twee weegsleeplocomotieven. De vrachtwagens kunnen makkelijker ingezet worden omdat ze zowel over de weg als het spoor kunnen rijden. De verwachting is dat ze in de zomer van 2019 ingezet zullen worden en straks op “strategische plekken” langs het spoor komen te staan. ProRail kan straks nog wel wanneer nodig een weegsleeplocomotief vorderen van een spoorwegmaatschappij.

Experimenteren met opduwen van gestrande trein

Wanneer reizigers gestrand zijn, kunnen ze ook overgeplaatst worden naar een andere trein of met bussen verder vervoerd worden. Als dat niet mogelijk, kunnen treinen straks met de Unimogs makkelijker weggesleept worden. Ook gaat ProRail deze zomer experimenteren met het opduwen van gestrande treinen door een achterop rijdende trein.

In 2017 moest ProRail ruim 2.100 keer optreden omdat een trein gestrand was. In 84 procent van de gevallen konden de reizigers binnen een uur verder vervoerd worden, bij 15 procent binnen twee uur. 24 keer kwam het voor dat reizigers meer vertraging hadden dan de streeftijd. Het eerste kwartaal van 2018 moesten reizigers bijna 250 keer geëvacueerd worden.

Ramen in moderne treinen kunnen niet meer open en wanneer de stroom uitvalt doen de airco en wc het niet. ProRail: “Bij warm weer kan de temperatuur snel oplopen in zo’n trein. Vandaar dat wij er allereerst op gericht zijn de reizigers zo snel als mogelijk de trein uit te krijgen, en vervolgens gaan repareren zodat het treinverkeer weer snel op gang kan komen.”