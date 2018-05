Nieuwe Amerikaanse sancties tegen Iran

De Verenigde Staten hebben nieuwe sancties opgelegd aan zes Iraniërs en drie bedrijven die banden zouden hebben met de Iraanse Revolutionaire Garde. De getroffen individuen zouden volgens het Amerikaanse ministerie van Financiën honderden miljoenen dollars hebben doorgesluisd naar de organisatie van de elite-eenheid van de islamitische republiek.

Minister van Financiën Steven Mnuchin zegt dat daarmee “kwaadaardige activiteiten” werden gefinancierd, waaronder steun aan proxy-milities in het Midden-Oosten. De sancties worden opgelegd in samenwerking met de Verenigde Arabische Emiraten, waar de bedrijven gevestigd zijn. De sancties betekenen dat hun eventuele tegoeden en bezit in de VS worden bevroren. Ook kunnen Amerikaanse staatsburgers geen zaken meer met ze doen.

VS stappen uit Irandeal

De nieuwe strafmaatregel volgt enkele dagen nadat de Amerikaanse president Trump bekendmaakte dat de VS uit het nucleaire akkoord van 2015 met Iran stappen. Trump beloofde de islamitische republiek “economische sancties van het hoogste niveau” op te leggen.

Donderdag liepen de spanningen tussen Iran en de belangrijke Amerikaanse bondgenoot in de regio Israël verder op. De islamitische republiek bestookte vanuit Syrië de Golanhoogten met raketten, waarna Israël luchtaanvallen uitvoerde op doelwitten in Syrië.

De Revolutionaire Garde - opgericht kort na de islamitische revolutie in 1979 - heeft aanzienlijke politieke macht in Iran, en is onder meer verantwoordelijk voor militaire operaties over de grens. Iran vecht mee aan de zijde van de Syrische president Assad en zou ook shi’itische rebellen in Jemen steunen, ook al heeft Teheran dat herhaaldelijk ontkend. De VS betichten Iran ervan terrorisme in de regio te steunen. “Het is ons voornemen om alle geldstromen naar de Revolutionaire Garde af te snijden, waar ze ook vandaan komen”, aldus minister Mnuchin.