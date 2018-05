Merk SuperTrash ruim half miljoen waard

De merkrechten van het failliete modemerk SuperTrash hebben ruim een half miljoen euro opgeleverd. De anonieme investeerders die het bedrijf doorstartten hebben 525.000 euro betaald, blijkt uit het eerste faillissementsverslag van de curator. Daarmee is SuperTrash, opgericht door ondernemer en BN’er Olcay Gulsen, meer waard gebleken dan de merkrechten van het in 1887 opgerichte V&D.

Een doorstart van de warenhuisketen mislukte in 2016, maar de merkrechten werden uiteindelijk wel verkocht, voor precies een half miljoen. CoolCat-oprichter Roland Kahn, voormalig Hema-topman Ronald van Zetten en nog een zakenpartner kochten de rechten om V&D voort te zetten als webshop.

Beste bod

SuperTrash ging in maart failliet, een paar weken nadat oprichter Gulsen de leiding had overgedragen. De curator beschrijft in zijn verslag dat het in 2015 eigenlijk al is misgegaan. Tot dat jaar richtte SuperTrash zich met name op de verkoop aan kledingwinkels, maar toen ging het bedrijf ook weer eigen vestigingen uitbaten. Tegelijkertijd werd een nieuwe kledinglijn, ST. Studio, opgezet. „Deze werd slecht ontvangen”, schrijft de curator. Ook had SuperTrash last van „een terugloop van orders”. De curator doet nog verder onderzoek.

De curator had tien biedingen ontvangen en is met twee partijen in gesprek gegaan. Een groepje anonieme investeerders, verenigd in de vennootschap ST.Art, deed uiteindelijk „zowel financieel als wat betreft de voorwaarden” het beste bod. De opbrengst van de merkrechten gaat naar de bank van SuperTrash, het is onbekend om welke het gaat. Deze bank had de rechten in onderpand, maar is daarmee niet uit de verliezen. De bank heeft een vordering van 2,6 miljoen euro, zo blijkt uit het verslag.