Lichaam zanger Frightened Rabbit mogelijk gevonden

De Britse politie heeft vermoedelijk het lichaam van de vermiste zanger van de Schotse indierockband Frightened Rabbit gevonden. Scott Hutchison is voor het laatst gezien toen hij een hotel in het Schotse South Queensferry verliet. In de buurt van die plek is donderdagavond een lichaam gevonden. Identificatie moet formeel nog plaatsvinden maar de familie van Hutchinson is wel al ingelicht.

De 36-jarige frontman werd voor het laatst gezien om één uur in de nacht van dinsdag op woensdag. Kort voordat de zanger het hotel verliet, plaatste hij op Twitter een tweetal opvallende berichten. “Wees goed voor iedereen die je liefhebt. Dat is geen vanzelfsprekendheid. (…) Ik heb niet geleefd volgens die standaard en dat drijft me tot wanhoop. Alsjeblieft: geef je geliefden een knuffel.” En vervolgens: “Ik ga weg nu. Dank.”

Kort daarna riep de band op uit te kijken naar Hutchison: “We maken ons zorgen over Scott. Hij verkeert mogelijk in kwetsbare toestand en neemt momenteel wellicht niet de beste beslissingen voor zichzelf.”

FRabbits Frightened Rabbit We are worried about Scott, who has been missing for a little while now. He may be in a fragile state and may not be making the best decisions for himself right now. Please could Scott or anyone with any information on his whereabouts please contact Police Scotland (101). 9 mei 2018 @ 11:00 Volgen

Depressiviteit

De worsteling met mentale problemen is een terugkerend thema in de nummers van de band. Het schrijven van teksten noemde Hutchison ooit “een soort van therapie, het is fijn om deze complexe gedachten die ik maar moeizaam kan verwerken in een bijna mathematische formule te kunnen gooien”. In een recent interview met muziekplatform Noisey zei de zanger: “Ik word getrokken door de negatieve kanten van het leven en ik woon erin. Ze [de negatieve gedachtes, red.] verteren mij.” Het nummer Floating in the Forth gaat over de worsteling met depressiviteit:

Hutchison begon in 2003 solo met de band maar al snel voegde zijn broer Grant zich bij hem. Inmiddels telt de groep vijf leden. Hun meest recente album is Painting of a Panic Attack uit 2016. Frightened Rabbit stond onder meer verschillende keren op Lowlands.

Praten over zelfdoding kan bij hulp- en preventielijn ‘Zelfmoord? Praat erover’. Telefoonnummer 0900-0113 of www.113.nl