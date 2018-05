Kiescommissie: 70.000 pond boete voor Brexitcampagne

Een van de grootste groepen die campagne voerde voor Brexit heeft 70.000 pond boete gekregen (ruim 79.000 euro). De Britse kiescommissie oordeelde dat Leave.EU zijn uitgaven onjuist en onvolledig heeft gerapporteerd en de bestedingslimiet heeft overschreden. Dit heeft de kiescommissie vrijdag bekendgemaakt.

De kiescommissie spreekt van “ernstige overtredingen”. De campagnegroep miste minstens 77.000 pond aan uitgaven in de financiële verantwoording. Ook ontdekte de commissie dat er voor meer dan 80.000 pond aan uitgaven geen bonnetjes zijn en er diensten zijn ingekocht bij het Amerikaanse strategiebedrijf Goddard Gunster die niet waren vermeld.

Politieonderzoek

Met de nieuw opgedoken uitgaven heeft de campagnegroep minstens 10 procent meer uitgegeven dan volgens de regels is toegestaan. De commissie concludeert dat Leave.EU mogelijk strafbare feiten heeft begaan. Er wordt een politieonderzoek gestart naar Liz Bilney, de campagnechef van Leave.EU.

Het onderzoek vloeide voort uit de ophef rondom databedrijf Cambridge Analytica. De commissie onderzocht of Leave.EU diensten of donaties van Cambridge Analytica heeft ontvangen die niet waren vermeld. Dit bleek niet het geval. De commissie vond geen bijzondere relatie tussen de twee organisaties.

Brexit

Leave.EU was niet de officiële Brexicampagnegroep tijdens het referendum waarbij het Verenigd Koninkrijk besloot uit de EU te stappen, dat was Vote Leave. Op 23 juni 2016 stemde 51,9 procent voor een Brexit, 48,1 procent van de stemmers wilde dat het Verenigd Koninkrijk in de EU bleef.

Tegen persbureau Reuters noemt de oprichter van Leave.EU, Arron Banks, de uitspraak “politiek gemotiveerd” en “een aanval op de 17,4 miljoen mensen die stemden voor een onafhankelijk Verenigd Koninkrijk”.