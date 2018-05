Mogelijk regering van louter populisten in Italië

De kans op een regering van louter populisten is in Italië dichterbij gekomen nu Lega en de Vijfsterrenbeweging onderzoeken of zij samen een regering kunnen vormen. Ze hebben daarvoor genoeg zetels in de Kamer van Afgevaardigden en de Senaat.

Deze mogelijke doorbraak in de slepende formatiepogingen komt nadat Silvio Berlusconi woensdagavond zei dat hij zich niet zou verzetten tegen zo’n poging, maar dat zijn partij Forza Italia niet vóór een kabinet Lega-Vijfsterren zou stemmen. Legaleider Salvini zei de afgelopen maanden dat hij niet zelf het initiatief tot een breuk met Berlusconi zou nemen, met wie hij een rechtse verkiezingsalliantie aanging. De partijen willen tot zondag kijken of ze het eens kunnen worden. Volgens Berlusconi betekent dit niet het einde van de samenwerking tussen de Lega en zijn partij bij lokale en regionale verkiezingen. Verwacht wordt dat Berlusconi op de een of andere manier compensatie zal vragen voor zijn groene licht.

President Mattarella drong deze week aan op een ‘neutrale’ overgangsregering omdat partijen het niet eens werden en een politiek vacuüm het vertrouwen in Italië op financiële markten zou schaden. Daarin nemen deskundigen zonder politieke kleur zitting.