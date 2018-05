Filippijnen zet kritische opperrechter af

Het Filippijnse Hooggerechtshof heeft vrijdag ingestemd met een regeringsverzoek om opperrechter Maria Lourdes Sereno af te zetten. Volgens de regering had ze nooit benoemd mogen worden omdat ze procedurefouten heeft gemaakt en daarom is haar benoeming teruggedraaid, schrijft persbureau Reuters. President Rodrigo Duterte noemt haar een “vijand” van het land omdat ze tegen enkele controversiële wetsvoorstellen stemde. Sereno ontkent de beschuldigingen en heeft aangekondigd in beroep te gaan tegen de beslissing.

Het verzoek tot afzetting werd aangenomen door het Hooggerechtshof met acht stemmen voor en zes stemmen tegen. Een woordvoerder zei in een toelichting: “Maria Lourdes Sereno wordt afgezet en schuldig bevonden aan het onrechtmatig uitoefenen van het ambt van opperrechter.”

Sereno, de eerste vrouwelijke opperrechter van het land, zei na afloop van de stemming tegen de 1.800 mensen die zich bij het Hooggerechtshof hadden verzameld: “Laten we doorgaan met het verdedigen van de grondwet en vechten tegen het wangedrag. Laten we doorgaan met het verspreiden van de boodschap van democratie en redelijkheid.”

Kritiek

Sereno is zeer kritisch op het controversiële optreden van president Duterte. Zo stemde ze vorig jaar als opperrechter tegen het verlengen van de staat van beleg op het eiland Mindanao nadat de islamitische opstandelingen waren verdreven. Ook heeft ze zich expliciet uitgesproken voor mensenrechten en roept ze de bevolking op om op te staan tegen het autoritaire regime van de president.

Oppositiepartij Akbayan reageerde teleurgesteld op de afzetting van Maria Lourdes Sereno. Volgens de partij is de democratie in het land op sterven na dood en bestaat het Hooggerechtshof nu nog slechts uit “marionetten” van de president.

Duterte werd in mei 2016 gekozen als president en voert sindsdien een omstreden strijd tegen drugs. Zo kunnen agenten verdachten van drugshandel en drugsgebruik op straat executeren. Bij het Internationaal Strafhof in Den Haag is Duterte aangeklaagd voor misdaden tegen de menselijkheid, mede vanwege de buitengerechtelijke executies. Duterte verzocht de politie niet mee te werken aan dit onderzoek.