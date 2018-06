Een half jaar zonder smartphone: week 4

Sandro van der Leeuw (27)

Schrijver, student beeldende kunst

Single

Lars van den Brink

Nu we bijna een maand verder zijn, merk ik iedere dag een stukje beter dat de tijd die ik ‘verloor’ aan mijn smartphone, voor een groot deel gestoken wordt in nadenken over mijn toekomst en voelen waar mijn behoeftes precies liggen. Ik raak langzaam uitgekeken op mijn hang naar kluizenaarschap en wil dingen aanpakken, dingen veranderen. Want zonder al die afleiding is er ruimte voor wat echt telt: wat wil ík!? Soms is dat eng en pijnlijk, vaker is dat bevrijdend en heerlijk. En dan toch weer een beetje eng en pijnlijk. Babysteps helpen je gelukkig ook vooruit.

Ik kan niet met zekerheid zeggen of het door dit experiment komt, maar ik kan niet ontkennen dat ik de laatste dagen vaker aanspraak mis en mensen om me heen behoef. Hoewel alleen zijn door zo’n Nokia soms lonkt, waak ik ervoor het eenzaamheid te laten worden. Dat heeft gevolgen voor hoe aankomend jaar eruit gaat zien. De deeltijdopleiding die ik nu aan de kunstacademie volg, slokt veel van mijn tijd op en dwingt me - vaker dan wellicht goed voor me is - naar mezelf en mijn eigen kwelgeesten te kijken. Zonder mijn smartphone valt me dat toch zwaarder dan de maanden hiervoor. En tegelijkertijd is er dus die ruimte om dingen aan te pakken, waardoor ik steeds vaker denk: dit wil ik helemaal niet. Ik heb zin in mensen om me heen, een heldere routine, meer geld op de bankrekening, tijd om aan mijn roman te werken. Waarom richt ik me daar niet gewoon op? In plaats van vast te houden aan een plaatje dat ik voor mezelf had bedacht?

Nogmaals, dit komt vast niet alleen doordat ik nu een Nokia heb, maar de afwezigheid van een smartphone helpt me in zekere zin wel. De keuze om mee te doen aan dit experiment maakte ik mede omdat ik op zoek was naar meer rust. Hoewel ik die niet direct gevonden heb, kon ik zonder al die afleiding niet anders dan eerlijk naar mezelf kijken en eindelijk toegeven waar veel van de onrust vandaan komt. Studie, financiën en liefde. Twee van de drie heb ik volledig zelf in de hand en dat was ik vergeten. De waan van de dag kan soms écht een sluipmoordenaar zijn. Mijn eigen gedachtes (waar nu zo veel tijd voor is) ook, dat klopt. Maar alleen als ik ze te serieus neem. Of niet serieus genoeg. En nu ik niet meer de hele tijd op dat schermpje zit te kijken, zie ik steeds beter de oplossing die daar tussenin ligt: mijn gevoel.

PS. Er zijn nog steeds mensen die bijna verontwaardigd reageren als blijkt dat ik nog wel een ‘gewone’ mobiel gebruik. Alsof we collectief zijn vergeten dat er zowaar een leven mogelijk was voor de smartphone. Dat je, als je stopt met je smartphone, ook maar gewoon helemaal van de radar af moet.

Wat blijkbaar eveneens een vorm van ‘vals spelen’ is: iemand anders iets voor je op laten zoeken met zijn of haar smartphone. Vergelijkbaar met het feit dat het echt uit den boze is om, wanneer je zelf geen televisie hebt, het Eurovisie Songfestival bij vrienden of in de kroeg te gaan kijken. Toch?