Een half jaar zonder smartphone: week 3

Kim van Beem (35) Community & contentmanager bij Babboe bakfietsen Relatie, twee kinderen van 5 en 1,5 Lars van den Brink Ik ben af van de continue flitsjes door mijn hoofd die zeggen, dat ik even op mijn telefoon moet kijken, om daarna te beseffen dat het mijn iPhone niet meer is en het dus geen zin heeft. Ik ben vrij! Zo voelt het in ieder geval. Ik voel me rustiger, er komt meer uit mijn handen als ik even een uurtje tijd over hebt. Met telefoon zou ik verzanden in het eindeloos heen en weer zappen tussen mijn apps, nu bereid ik alvast het eten voor, of ruim ik op. Zelfs mijn verkering valt het op dat ik meer doe in huis. En nog een mooie bijkomstigheid; ik houd geld over. Ik spendeerde namelijk heel wat uurtjes op mijn telefoon in online shops. Ik mis mijn WhatsApp wel heel erg. Collega's die berichten en foto's met elkaar delen, die ik mis. Of dat ze ziek zijn, of andere persoonlijke dingen waar ik vervolgens niet naar kan vragen, omdat ik het gewoonweg niet weet. Ik voel me een buitenstaander en ik mis het sociale aspect. De langere gesprekken die ik had met mijn beste vriendin. Die gaan nu toch heel anders. Ik heb geen zin in het eindeloze getik op de Nokia. Van een andere vriendin die ik al wat minder vaak sprak, begreep ik dat zij mijn smartphon eloze bestaan als een soort signaal zag, dat ik geen contact meer wilde. En dat is nou eigenlijk helemaal niet de bedoeling. Oh, en ik ben al een beetje zo'n snob geworden,dat ik er wat van vind als ik mensen zie die met hun telefoon achter het stuur zitten of in gezelschap aan het iPhonen zijn. Terwijl ik dat drie weken geleden zelf was.

Sandro van der Leeuw (27) Schrijver, student beeldende kunst Single Lars van den Brink Vorige week sloot ik, voor mijn doen, best positief af. Zeker in vergelijking met de eerste week, waarin het echt even voelde alsof de grond onder mijn voeten was weggezakt. Zoals het met meer verslavingen gaat, bevind ik me nu ergens tussen die twee uitersten in. Nu een groot deel van de sociale prikkels en het constante 'aan' staan naar de achtergrond zijn verdwenen, merk ik dat het me benauwt als ik een sms of mail krijg die een directe reactie behoeft. Me dunkt, zelfs al heb ik een week om te reageren, het voelt alsof er iets van me gevraagd wordt waar ik niet aan kan of wil voldoen. Zo blijkt maar weer dat ik de afgelopen jaren de verkeerde versnelling hanteerde. Met een smartphone in mijn bezit kon ik me beter voegen naar snel, sneller, snelst. Maar ik ben altijd al een diesel geweest. Ik word gelukkiger van her en der een afspraak met iemand die me echt dierbaar is, dan het met zoveel mogelijk mensen tegelijkertijd in contact te staan. In die zin is het leven met een Nokia op veel manieren een hereniging met het kind dat ik vroeger was. Ik vond het heerlijk om met vriendjes en vriendinnetjes buiten te spelen, maar zat net zo lief een hele dag met een boek op m’n zolderkamertje. Het toeval wil dat ik sinds twee maanden weer op zolder woon. Mijn hang naar kluizenaarschap is groter dan goed voor me is en mijn smartphone hielp me, hoe dwingend ook, beter in contact te staan met de wereld om me heen. Want ik mag dan graag alleen zijn, ik weet prima hoe snel dat in eenzaam¬heid om kan slaan. Zeker nu ik geen partner heb, en ik het zonder dating¬apps moet zien te stellen. Gelukkig heb ik in de loop der jaren veel lieve vrienden om me heen verzameld, die me af en toe, terecht, belachelijk maken en ervoor waken dat ik niet al te wereldvreemd word. De gesprekken die we voeren zijn bovendien veel rustiger en, gek genoeg, grappiger. Net als dat kleine jochie heb ik weer bijna iedere dag wel met iemand de slappe lach; dat was voorgaande jaren echt minder het geval. Wie had ooit gedacht dat minder afleiding zo op de lachspieren kon werken? PS. Nog een losse observatie: voor een kunstproject gebruik ik sinds een paar dagen een iPhone waar alles op geblokkeerd is behalve de fotoapp, wat lege mappen en het kompas. Ik betrap mezelf er regel¬matig op dat ik het ding gedachteloos zit te aaien en dat ik zo kan genieten van alle felle kleurtjes op het scherm. Alsof ik een schat in handen heb.

Emina Cerimovic (30) Wetenschappelijk medewerker WRR, ministerie van Algemene Zaken Single Lars van den Brink Eigenlijk is er niet veel veranderd sinds vorige week. Ik zit te wachten op het zwarte gat, de eenzaamheid, de vervreemding... maar het tegenovergestelde is het geval. Ik voel me werkelijk bevrijd en meer verbonden met mijn familie, vrienden en omgeving dan voorheen. Familie en vrienden passen hun telefoongebruik aan als ze met mij zijn, wat het samenzijn ten goede komt. Het voelt echt een beetje als "vroeger", toen telefoons bijzaak waren en het normaal was om langer dan een minuut stil tegenover of naast elkaar te zitten zonder meteen te grijpen naar je telefoon en met je hoofd gebogen te verdwijnen in het "overal". Toen ik een aantal dagen geleden in Amsterdam aan het wandelen was met een vriend, op zoek naar die ene leuke wijnbar, moest ik enorm lachen om de waanzin die zich voordeed. Hij had via Google Maps opgezocht hoe we moesten lopen, maar doordat hij, zoals velen van ons, nooit helemaal had begrepen welke kant het bewegende blauwe bolletje ons opstuurde, waren we maar aan het dwalen. Toen merkte ik op dat de betreffende bar naast het Leidseplein gesitueerd was en dat het misschien toch beter was om gewoon op ons gevoel erheen te wandelen. Dat pakte goed uit, maar niet voordat hij vlak voor we aankwamen nog één keer naar zijn telefoon keek om te checken of we wel echt de goede kant opliepen. Inmiddels had ik al, door gewoon om me heen te kijken, het bord met de naam zien hangen. Heerlijk toch om lekker ouderwets een beroep te doen op je zintuigen en richtingsgevoel? Ik kwam een kennis tegen die ik in tijden niet had gezien. Zoals vaker het geval bij zulke spontane ontmoetingen eindigde het gesprek met de bekentenis dat we echt een keer moesten afspreken. Toen ik vertelde dat ik tegenwoordig smartphoneloos door het leven ging, stak zij van wal over dat ook zij echt wel moest minderen met haar telefoongebruik. Ze merkte dat ze vaak zomaar blijft scrollen op haar smartphone, zelfs wanneer haar kind om aandacht vraagt. WhatsApp zorgde voor de meeste afleiding. Het was duidelijk dat ze er iets aan wilde doe n, dus heb ik haar geadviseerd om de komende maand WhatsApp van haar telefoon te verwijderen, om te kijken wat voor een effect dat heeft. Aangezien deze dame ook meedeed aan de Ramadan, heb ik haar aangemoedigd het experiment te zien tegen de achtergrond van deze heilige maand van vasten, onthouding en bezinning. Het voelde fijn te merken dat ik haar echt aan het denken had gezet. En zo merk ik dat meerdere mensen in mijn directe omgeving hun smartphonegebruik langzaamaan aan het heroverwegen zijn. Een micro-revolutie. Blije smiley.

Inge Seuren (43) Officemanager van Academie voor Gedragskennis Relatie, één kind van 7 Lars van den Brink Ik lig tegenwoordig steeds vaker op tijd in bed. Een 'ouderwets' boek lezen en dan lekker gaan slapen. Het lijkt wél alsof ik vaker vervelende dromen heb. Ze gaan vaak over mijn zoon, misschien heeft dat te maken met het feit dat hij sinds kort aan de smartphone is. Ik heb het daar behoorlijk moeilijk mee gehad. Ik vind zeven jaar echt abnormaal, belachelijk jong. We laten onze kinderen toch ook geen alcohol en sigaretten proberen op jonge leeftijd? Waar zijn al die ouders in godsnaam toch mee bezig? “Hoe krijg ik mijn kinderen van de smartphone af?” kreeg ik laatst zelfs als vraag, toen we het hadden over mijn deelname aan dit project. Hoe blind kunnen wij ouders zijn? Hoe fout moet het gaan met onze kinderen om te snappen dat wijzelf als ouders het voorbeeld zijn? Zou dit mijn positieve 'eureka' inzicht zijn van een smartphoneloos bestaan? Mij heeft het in ieder geval tot nu toe opgeleverd dat ik duidelijk de grens bij mij thuis heb: geen smartphone! Maar het blijft lastig als het bij mijn ex-man wel mag, hierdoor krijg ik sinds kort ook de vraag van mijn zoon of hij even op mijn laptop op YouTube mag. Dat vroeg hij voorheen nooit. Ook daarin stel ik een grens: af en toe én onder toezicht. Ik begin het WhatsAppen privé trouwens steeds minder te missen, voorheen miste ik nog wel de foto's maar die behoefte verdwijnt steeds meer. En als er dan toch iets leuks gedeeld mag worden dan kan dat ook via de email. Zakelijk vind ik het wel lastiger en begrijp ik inderdaad waarom de smartphone een 'smart' apparaatje kan zijn. Mét smartphone kan ik zakelijk efficiënter met mijn tijd om gaan, waar ik voorheen overdag zakelijke aangelegenheden tussendoor kon afhandelen, zit ik nu vaker ‘s avonds het één en ander af te handelen. Ik moet eens goed nadenken of ik daar inderdaad in de toekomst iets mee wil doen.

Peter Castrop (55) Bedrijfsjurist bij ProRail Getrouwd, twee kinderen van 16 en 18 Lars van den Brink Twee dingen zijn me de afgelopen week opgevallen. De eerste is dat navigeren in een auto zonder navigatiesysteem én zonder smartphone best lastig is. Laatst ging ik met een aantal collega’s een fietstocht rijden. De start was in Ede en vooraf had ik op Google Maps uitgezocht hoe ik moest rijden. Omdat ik alleen in de auto zat moest ik de route uit mijn hoofd leren, wat op zich goed mogelijk was omdat het aan de buitenkant van de stad was. Toen ik echter in Ede belandde bleek Google Maps de route toch niet helemaal correct weergeven te hebben. Ik kreeg argwaan toen veel auto’s met racefietsen achterop mij tegemoet reden, in plaats van dezelfde kant op te gaan. Ik ben toen maar gedraaid en achter de anderen aangereden wat mij gelukkig net op tijd op de afgesproken startlocatie bracht. Het tweede is dat mijn nieuwe Nokia een beduidend slechter bereik bij ons in huis heeft dan mijn smartphone (en die had al bijna geen bereik). Vooral op thuiswerkdagen is dat lastig. Dat probleem heb ik omzeild door mijn nummer door te schakelen naar onze vaste telefoon. Ik moet dan natuurlijk niet vergeten het doorschakelen weer uit te zetten als ik niet thuis ben. Het zijn dus vooral technische dingen waar ik tegenaan loop. Gelukkig zijn ze tot nu toe eenvoudig op te lossen. Verder heb ik geen last van ontwenningsverschijnselen. Maar eens kijken of dat zo blijft!

Helen Basten (36) Eigenaar Spin Projecten Verloofd, twee kinderen van 3 en bijna 1 Lars van den Brink Het begint nu echt onhandig te worden. Ik ben gewend aan de rust: ik hoef geen Facebook, Twitter, LinkedIn meer te checken. Maar het enige wat over is, is die geweldige onhandigheid! Het is godvergeten mega onhandig om niet te kunnen WhatsAppen! Een paar foto’s versturen van het nu nog lege festivalterrein om aan te geven wat de ideeën zijn, een foto van een bankpasje met het juiste nummer (omdat ik zo’n IBAN blijkbaar moeilijk vind om foutloos over te typen met een oude Nokia). Maar het allerergste vind ik dat ik niets kan organiseren: ‘Wie gaat er mee asperges eten in dat ene foute restaurant in Duitsland, met asperge-deurknoppen?’

‘Heeft er iemand een tent te leen voor Down the Rabbit Hole? Die van ons heeft het varkens-blubber-jaar niet overleefd’

‘Wie gaat er morgen mee wielrennen? Zonnetje!’

Ja. Regel dat maar eens met een oude Nokia. Niet. Te. Doen. Je gaat niet negen man achter elkaar bellen met dezelfde vraag. Hoe deden we dit vroeger?! Op dat soort momenten voel ik mij stom dat ik vrijwillig terug in de tijd ben gegaan en vergeet ik alle voordelen. Nee. Ik denk niet dat ik het volhoud 6 maanden. Ik zit te denken om te stoppen met sociale media in plaats van de smartphone. Dus het omgekeerde. Overal van af gaan, zodat je je telefoon alleen nog voor handige dingen kunt gebruiken.

Of ben ik dan binnen no-time weer verslaafd aan dat stomme ding? Ik weet het niet. Vragen, vragen, niets dan vragen.

Gemma Venhuizen (32) Wetenschapsjournalist, werkzaam bij NRC Single Lars van den Brink Ik vaar twee weken mee met een Nederlands onderzoeksschip in de Golf van Biskaje. Iedereen loopt hier steeds te appen aan boord, ik kan dat niet en vind dat eigenlijk wel lekker rustig. Sleep wel mijn laptop steeds mee van de ene ruimte naar de andere in de hoop een WiFi-signaal op te pikken, maar alles werkt zo traag dat ik eigenlijk wel lekker afkick van sociale media en dergelijke. Van een paar vrienden een mailtje gehad, dat vond ik wel heel leuk. Het fijne is natuurlijk dat je op zo'n schip toch continu aanspraak hebt, dus de aandachtsbehoefte wordt vanzelf wel vervuld. Memorabel moment: eerste etmaal lag ik bij windkracht 10 zeeziek op bed, supermisselijk. Dommelde net in toen opeens mijn Nokia rinkelde - blijkbaar waren we toen nog zo dicht bij het Ierse vasteland dat ik nog bereik had. Bleek een collega te zijn die niet wist dat ik op zee was. Even mee gesproken, maar toen ik daarna nog even naar het schermpje van mijn telefoon keek, was dat de laatste druppel voor mijn maag. Hoppa, alles kwam naar buiten. Ben benieuwd of dit een langetermijn-Pavlov-effect heeft: dat ik voortaan al misselijk word bij de aanblik van mijn telefoon. We zullen zien als ik weer terug ben op het vasteland, hij ligt nu werkeloos in een laatje.