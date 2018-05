Een half jaar zonder smartphone: week 2

Kim van Beem (35) Community & contentmanager bij Babboe bakfietsen Relatie, twee kinderen van 5 en 1,5 Lars van den Brink Ik ben in een soort strijd verzeild geraakt om de iPad met mijn kinderen. Zij hebben de iPad de afgelopen tijd toegeëigend, gezien ik meestal op mijn telefoon bezig was. Nu heb ik mijn iPad nodig om mijn mail en socials te bekijken. Stond ik vanmiddag dus te trekken aan de iPad met Max (anderhalf jaar) aan de andere kant. Ik won, hij lag boos op de grond te huilen. Ik voelde me meteen een verslaafde... Ik ben namelijk wel echt verslaafd aan Facebook en Twitter heb ik gemerkt. De momenten dat het weer kan, lees ik net zo lang door tot ik alles “uit” heb. Waar ik normaal om de paar minuten checkte, doe ik alles nu in een keer.. Ik voel me hier best naar over. Maar moet een manier zien te vinden om dit onder controle zien te houden, zonder al mijn sociale media-accounts te moeten verwijderen, want dat is gewoon geen optie vanwege mijn werk. Oh, ja, ook zo'n ding. Ik liet me altijd best wel leiden door de weersvoorspellingen. Dan keek ik bij het wakker worden op m'n telefoon wat het weer ging doen en daar liet ik dan dus best wel mijn humeur van afhangen. En nu heb ik geen idee. Best wel lekker eigenlijk. Dat 'mindfull-gebeuren' zet dus best wel door. Wel opvallend, mensen denken echt dat je echt helemaal terug bent gegaan naar het stenen tijdperk. De buurvrouw zei: “Ik wilde je appen, maar dat kan natuurlijk niet, maar toen ben ik vergeten een briefje door de bus te gooien...”

Je kunt ook sms'en of bellen!

Sandro van der Leeuw (27) Schrijver, student beeldende kunst Single Lars van den Brink Ik had me er heus op ingesteld dat ik onrust zou ervaren en me vaker zou vervelen dan normaal, maar de klappen kwamen harder aan dan ik had voorzien. Het ging goed mis na ons bezoek aan Pauw. De eerste paar dagen werd angst keurig afgewisseld met euforie, omdat ik de stap naar een rustiger leven had gezet. Mensen reageerden enthousiast, uitgenodigd worden voor een tv-programma deed me goed en ik kreeg ontzettend veel gedaan. Maar toen ik wakker werd na ons glansrijke optreden, besefte ik ineens pas echt goed: dit is nu mijn leven, zonder vluchtmogelijkheden, constante afleiding of snelle aandacht van mensen om mijn bestaansrecht weer even te bevestigen. Help! Dat het buiten 100 graden was, hielp ook niet mee (ik ben een van die mensen die aan zomerdepressies leidt). Er volgden een paar dagen van kluizenaarschap, waarin ik mezelf eindelijk eens toestond om te voelen, om gedachtes af te maken waar ik al jaren niet eens meer aan durfde te beginnen. Eigenlijk geen wonder dat ik mijn smartphone gebruikte om deze staat van zijn constant een stap voor te zijn. Toch hielp het even door die shit te moeten kruipen. En toen buiten de zon eindelijk zakte, begon hij in mijn hoofd weer te schijnen. Ik heb niets om me voor te schamen. Ja, ik ben onzeker. Ja, ik ben verlegen. Ja, het alleen-zijn maakt me verdrietig. Ik voel me meer mens dan ik me in tijden heb gevoeld. Ik durf weer te schrijven, ik durf weer diepgaander contact te maken met mijn vrienden (en onbekenden), ik durf weer de weg te vragen als ik verdwaald ben, ik durf je weer op te bellen als ik je nodig heb. Het enige wat echt blijft knagen is die liefde. Ik ben zo gewend geraakt aan datingapps, dat ik bij god niet meer weet hoe ik in het wild moet flirten en een fijne vent aan de haak kan slaan. Omwille van het experiment en het uitdagen van mezelf kijk ik het nog even aan, maar als het me echt te veel word, heb ik alvast een plan B: Grindr installeren op de smartphone van mijn huisgenootje. Gewoon, tien minuutjes per dag. Dat is ook een soort lifehack.

Emina Cerimovic (30) Wetenschappelijk medewerker WRR, ministerie van Algemene Zaken Single Lars van den Brink Met mij gaat het zalig. Al mijn zorgen over of ik wel voldoende bereikbaar ben voor anderen heb ik losgelaten. Deels ook omdat mijn angsten ongegrond bleken. Op de paar praktische sms'jes op een dag na om bijvoorbeeld tot een tijdstip en locatie voor een afspraak te komen, bel of mail ik nu vaker. Dit doe ik ongeveer drie keer op een dag and that's it. Dan ga ik er echt voor zitten en ben ik er met mijn gedachten volledig bij, in tegenstelling tot wanneer ik mensen terug app (dat doe je toch vaak snel tussendoor en onder een bepaalde druk). De rest van de dag kan ik volledig opgaan in mijn werk, huishouden, sociale afspraken, een artikel of boek lezen, zonder tussendoor steeds naar mijn telefoon te grijpen. Ik heb de focus terug waar ik al jaren naar verlang, en de flow die dat met zich meebrengt vind ik heerlijk. Daarnaast heb ik veel meer tijd om gewoon niks te doen en alleen te zijn met mijn gedachten; in de trein, op de fiets of gewoon thuis op de bank. De drang om gewoon even mijn telefoon op te pakken om meteen te reageren op een sms is helemaal weg. Verder bleek dat de frequentie van het gebruik van mijn iPad toch wel meeviel. Die pak je toch niet zo snel even bij het stoplicht, tijdens het fietsen of wandelen, in de sportschool of tijdens een gezellig avondje. En al doe je dat wel, dan is het primair functioneel en niet om even te kijken of te scrollen. Mijn omgeving reageert vooral positief en begripvol en stelt vragen. De directeur van de WRR vertelde me dat hij mailtjes heeft ontvangen van collega's op het ministerie met de vraag of ik iets zou willen vertellen over mijn ervaringen. Een vriendin vroeg gisteren of ik me niet eenzaam voel zonder smartphone. Nee, eigenlijk niet. Ik vond het ook wel interessant om te lezen dat lotgenoten Sandro en Koen wel ineens een vorm van eenzaamheid ervaren. Ik denk dat het bij mij allemaal wel meevalt, omdat ik altijd al in staat was veel alleen te zijn met mijn gedachten. Ik ben een van die types die je alleen in de bioscoop of restaurant ziet. Eigenlijk ben ik niet alleen in staat om alleen te zijn, maar heb ik daar ook echt behoefte aan. Introspectie geeft voor mij betekenis aan het leven, en ik ben opgelucht dat ik daar nu meer tijd en rust voor heb.

Inge Seuren (43) Officemanager van Academie voor Gedragskennis Relatie, één kind van 7 Lars van den Brink Ik leef echt in een tragere stand, merk ik. Al had ik afgelopen week voor het eerst dat ik de toegang tot het internet via mijn smartphone miste. Toen stond ik bij zwembad 1 voor een gesloten deur, vervolgens ook bij zwembad 2, om uiteindelijk na anderhalf uur bij zwembad nummer 3 aan te komen, dat gelukkig open was. Mét smartphone was mij dat dus echt niet overkomen, dan had ik immers alles kunnen opzoeken.

Ik mis ook het Whatsappen omdat ik hierdoor het snelle contact (tekst én vooral foto's) met mijn dierbare niet meer heb. Het sms’en is echt te traag om in “gesprek” te zijn op die manier. Ik mis alleen absoluut niet de makkelijke en vluchtige toegankelijkheid van Whatsappen. Hierdoor heb ik meer tijd voor andere dingen. Ik ervaar een aantal zaken wel als omslachtiger. Foto's maken en bewerken, rekening checken, email checken, er gaat makkelijk een werkdag voorbij voordat ik weer met deze zaken aan de slag ga. Privé is niet zo erg, echter zakelijk loop ik daardoor soms wat achter de feiten aan. Hopelijk is dat tijdelijk. Mijn omgeving past zich snel aan, krijg nu inderdaad sms’jes met vragen hoe het gaat en of het wel goed met mij gaat. En oh ja: ik mis echt wel de smileys. Mijn God wat is het lastig om digitaal je gevoel uit te drukken als je geen smileys hebt, dan heb je wel veel woorden nodig. ;)

Peter Castrop (55) Bedrijfsjurist bij ProRail Getrouwd, twee kinderen van 16 en 18 Lars van den Brink Het bevalt eigenlijk wel goed tot nu toe. Ik heb nog niet het gevoel dat ik veel mis. Maar aan de andere kant weet je nooit zeker of er wel of niet iets aan je voorbijgaat. Veel reacties zijn positief. Ik heb nog geen enkele keer gehoord dat iemand het stom vindt. Wel dat het onhandig is dat ik niet meer via Whatsapp te bereiken ben. Soms krijg ik daardoor het gevoel dat ik anderen opzadel met de gevolgen van mijn experiment. Maar alles voor de wetenschap natuurlijk. Laatst had ik een lunch met drie anderen. Dat was gezellig en het eten was heerlijk. Maar alsof het afgesproken was grepen de drie na het eten min of meer tegelijk naar hun smartphone om daar vervolgens helemaal in op te gaan. En dan zit je er als "afkicker" wel een beetje verloren bij.

Helen Basten (36) Eigenaar Spin Projecten Verloofd, twee kinderen van 3 en bijna 1 Lars van den Brink Deze week was het iets moeilijker. Ik mis WhatsApp. Ik wil soms gewoon even ouwehoeren met m’n vrienden. Flauwe foto’s sturen en grappige oproepjes uit de plaatselijke krant delen. Deed ik best vaak blijkt. Opvallende zaken fotograferen en delen. Dat mis ik. Nu vind ik het in m’n eentje grappig en dat is toch wel wennen. Net minder leuk. En natuurlijk mis ik de foto’s en grapjes van anderen enorm. Vanavond ben ik gaan tuinieren. Heerlijk. Toen de sproeier aan stond over het versgemaaide gras en bloeiende rozen kon ik geen foto maken om al dat geluk op Facebook te zetten. Zo groot is die reflex. Shame on me! Ik geniet nu wel meer van wat anderen delen. Heb meer interesse in de wereld om mij heen. Impact. Ik ben zo verbaasd over de grote impact die de smartphone heeft! Mensen zijn wel steeds vaker een beetje jaloers dat wij dit zijn aangegaan. Willen ze ook. Mijn handen jeuken om een beweging te organiseren, maar dat doe ik niet. Dan ga ik het stiekem toch weer delen en rond schreeuwen, terwijl dát nou net juist is wat nu rust geeft. Alleen genieten van die wapperende sproeier in de tuin, zonder rond te toeteren hoe geweldig die sproeier is. Om maar iets te noemen.

Gemma Venhuizen (32) Wetenschapsjournalist, werkzaam bij NRC Single Lars van den Brink Mijn laatste Tinderdate was wel een memorabele. Ik had zijn nummer niet en ik bleek zijn sms’jes niet te ontvangen omdat die ergens in de iCloud bleven hangen door een schuifje dat nog op mijn smartphone aanstond. Zo moest Hanneke ’s ochtends op de fiets in haar dorp bij kennissen een iPhonelaadkabel gaan lenen, om vervolgens met mijn smartphone in de weer te gaan zodat we konden zien of hij een bericht had gestuurd. Dat is allemaal gelukt, maar uiteindelijk is die date deels stukgelopen op de rommelige communicatie. “Ontvang je deze sms?”, “Ja, en jij deze?” is toch niet zo'n spannende conversatie met iemand die je net kent. Laatst ben ik hem al een nachtje op mijn werk vergeten, omdat-ie zo klein en grijs en onopvallend is, en ook omdat ik er nu zo weinig op kijk dat ik pas veel later dan normaal ontdekte dat ik hem niet in mijn tas had zitten. Volgende ochtend was de hereniging: nul berichten. Niemand had dus gemerkt dat ik mijn telefoon een half etmaal niet had. Vrienden sms'en me wel, maar zijn vergeten dat een inbox van zo'n oude telefoon snel volraakt. Gevolg: voor elke regel gebruiken ze een nieuwe sms. Mijn collega's riepen wel de eerste dagen: wat zie je er uitgeslapen uit (omdat ik 's avonds niet meer eindeloos zat te appen), maar ben ook al een keer door de wekker heengeslapen - normaal had ik mijn smartphonewekker als back-up (maar de wekker van de Nokia werkt niet als-ie uitstaat).

Gisteren overigens wel voor het eerst met camera op pad gegaan bij gebrek aan smartphonecamera. Gevolg: heel mooie kleuren en eindelijk weer eens de mogelijkheid flink in te zoomen!