Een half jaar zonder smartphone: week 1

Helen Basten (36) Eigenaar Spin Projecten Verloofd, twee kinderen van 3 en bijna 1 Lars van den Brink Een leuke reactie op LinkedIn: ‘Wauw, best een snelle reactie voor iemand zonder smartphone.’ En een sms: ‘Eens kijken of dit aan komt en jij reageert.’ "Jawel hoor jongens! Ik leef nog!" Sterker nog, ik merk dat ik helemaal niet zoveel mis. Het is stil. Het is stil in mijn hoofd ook. Doordat ik niks kan opzoeken, laat ik de dingen ook vrijwel meteen weer los. Vandaag lang in de auto gezeten. Was gewoon lekker rustig. Ik hoorde mezelf weer denken. Ook loop ik al een week in één keer de deur uit. Zonder 4x terug te moeten omdat ik iets vergeten was. Ik ben rustiger omdat ik ineens wél onthoud wat er in mijn agenda staat. En omdat ik met een beetje logisch nadenken en om me heen kijken dat ene adres ook wel vind. Vandaag zat ik lang op een terras met een zakelijke afspraak, normaal zou ik mijn mail checken om te kijken of ik nog met hem kon lunchen. Nu deed ik het gewoon en zowaar, wederom niets gemist. Ik was op tijd op beide afspraken en er met mijn aandacht volledig bij. Ik deel zelf mijn tijd in. Niet de inhoud van mijn mailbox, maar gewoon ikzelf. Ik bepaal zelf of ik naar een feestje ga, want ik hoef het niet uit te leggen op whatsapp of ik kom of niet. Ik ben er gewoon - of niet. Een bevrijding.

Kim van Beem (35) Community & contentmanager bij Babboe bakfietsen Relatie, twee kinderen van 5 en 1,5 Lars van den Brink Ik ben echt bang dat ik van alles mis. Ik sleep mijn Nokia nog met me mee alsof het een iPhone is, maar je kunt er niks mee en er is niks op te checken, maar toch druk ik steeds even op een knopje om te kijken of er al iets te zien is. Nog iets: Mijn verkering heeft ons huis op allerlei manieren uitgerust met apparaten die via de telefoon te besturen zijn. Alle lampen zijn van Philips Hue en muziek luisteren we via Sonos. Toen mijn zoon en ik vanmiddag zaten te lunchen en hij vroeg of ik de lampen even aan kon zetten, moest ik dus uitleggen dat dat niet meer kon. Ik moet nu dus mijn vriend op zijn werk bellen om te vragen of hij de lampen aan wil zetten. En zoals verwacht: ik mis het fotograferen heel erg. Ik heb dan wel mijn fotocamera afgestoft, maar dat is toch anders. Ik denk bij alles in beelden. Mijn jongste vanochtend in de speeltuin van top tot teen onder de modder. Was leuk geweest op een fotootje. Ben benieuwd of dat slijt.”

Peter Castrop (55) Bedrijfsjurist bij ProRail Getrouwd, twee kinderen van 16 en 18 Lars van den Brink Vooraf was ik vrij laconiek over mijn deelname aan het project. Maar het is nu al heftiger dan ik dacht. Regelmatig pak ik gedachteloos de Nokia om me vervolgens te bedenken dat er niets op te zien valt, behalve de datum en de tijd. En dat dan een paar keer achter elkaar. Hoe dom kan ik zijn? Ik lach om mezelf. Gisteren ging ik iemand ophalen met de auto en ik was wat vroeg op de afgesproken plaats. Een vrije parkeerplaats had blijkbaar al op mijn komst gerekend. Tijd over. Normaal gesproken pak ik dan direct de smartphone om bijvoorbeeld even te mailen, te WhatsAppen of Twitter te checken. De Nokia biedt die mogelijkheden echter niet, dus bleef er niets anders over dan tijdens het wachten een beetje om me heen te kijken. Een eerste moment van even niets te hoeven doen.

Gemma Venhuizen (32) Wetenschapsjournalist, werkzaam bij NRC Single Lars van den Brink “Ik voelde me eerst best wel opgelucht, heel ‘licht’ en tevreden met mijn stap. Ik keek veel uitgebreider om me heen: mooie groene bomen enzovoorts. Ik groette mensen vriendelijk op straat. Wel steeds die grijpreflex. Toch even checken of ik al bericht had. Niet dus, en dat gaf wel een eenzaam gevoel: waren mijn vrienden me nu al vergeten? In de trein hoopte ik lekker naar buiten te kijken, maar in plaats daarvan de hele rit aan Snake besteed. Wel lekker diep geslapen zonder te lang appen. Ook een keer niet als eerste handeling ‘s ochtends naar mijn smartphone grijpen, maar gewoon nog wat soezen, opstaan en naar buiten kijken. Ik heb er wel last van dat ik in de trein de neiging heb om stiekem mee te lezen met de WhatsApp-conversaties van mijn buurman.”

Koen Caris (29) Schrijver Relatie Lars van den Brink Ik kom voor het ruilmoment van de smartphone naar de dumbphone te laat aan bij de NRC, omdat ik een uur van te voren besloten heb toch nog een algemene WhatsApp eruit te gooien, om mensen op de hoogte te stellen van mijn aanstaande afwezigheid. Direct krijg ik een stortvloed aan reacties terug. Ik ben een half uur lang verwoed met één hand aan het typen, terwijl ik met de andere me probeer om te kleden, mijn tanden te poetsen en m’n haar te doen. Ik zie de klok verspringen, ik weet dat ik te laat ga komen, maar toch kan ik me niet losscheuren van mijn scherm. Als ik uiteindelijk op de fiets zit, ontdek ik dat mijn nieuwe internetloze telefoonabonnement al is ingegaan, en dat ik Google Maps dus niet meer kan gebruiken. De twee kilometer van mijn huis naar de Nes heb ik vaak genoeg gefietst, dus dit lijkt me geen enkel probleem. Het blijkt toch een probleem. Ik raak de weg twee keer kwijt. Als ik nadien op de fiets naar het station zit, word ik ineens overvallen door een euforisch gevoel. De zon schijnt, de straten van Amsterdam centrum zijn overvol met toeristen en taxichauffeurs, iedereen heeft haast en ik fiets op mijn gemak langs de schreeuwerige winkeltjes en statige herenhuizen. Ik heb alle tijd van de wereld. Tien minuten later in de trein ben ik diepongelukkig. Het voelt alsof ik een deel van mezelf kwijt ben. Ik troost mezelf met dezelfde gedachte als toen mijn vorige relatie sneuvelde: ‘Je hebt het ooit prima gered zonder. Dit is geen noodzaak, het is alleen gewenning.’ Bij die relatie bleek dat waar te zijn. Bij m’n telefoon weet ik dat ineens niet meer zo zeker. Ik ben zenuwachtig maar weet niet waarvoor. Als de man naast me kucht, schrik ik. Sms’en gaat tráág. Volgens QualityTime zat ik in mijn laatste maand smartphonegebruik gemiddeld 2,5 uur per dag op mijn telefoon. Die tijd zal vanaf nu opgaan aan ófwel wachten tot ik na een ‘s’ (vier keer op de 7 drukken) een ‘r’ mag typen (drie keer op de 7), ofwel aan nieuwe woorden invoeren in T9. Als ik de stem van mijn vriend hoor na een uur of zes zonder contact, ben ik zo blij zijn stem te horen dat je zou denken dat ik net een maand kwijt geweest ben in de jungle. Als we ophangen word ik overvallen door de heftigste eenzaamheid die ik in tijden heb gevoeld. De hele eerste avond ben ik blij wanneer mensen me sms’en, bellen of mailen met voorstellen voor afspraken. Besprekingen, schrijfdagen, feestjes, maakt niet uit: het liefst zou ik mijn hele agenda voor de komende zes maanden nu direct volplannen. Alles om de eenzaamheid maar te vermijden. Ik wist dat ik veel met mijn telefoon bezig was. Maar ik wist niet dat ik zó veel waarde was gaan hechten aan (de mogelijkheid van) constant contact. Zodra ik het gevoel krijg dat ik héél eventjes niet in contact sta met andere mensen, gaan in mijn lijf de alarmbellen rinkelen. Ik word nerveus, mijn adem schiet omhoog, mijn middenrif gaat vastzitten. Mijn hele lichaam brult: Pas op! Je bent alleen! Je bent eenzaam! Terwijl ik best weet dat ik helemaal niet eenzaam ben. Dat wat ik voel niet eenzaamheid is, maar de angst voor mogelijke eenzaamheid. Maar dat mijn lichaam dat onderscheid niet meer kan maken, vind ik shockerend om te merken. En het sterkt me in mijn overtuiging dat dit een goed project is voor mij. Daarnaast merk ik hoe slecht ik ben geworden in gewoon ‘zijn’. Gewoon zitten. Gewoon lopen. Gewoon je tanden poetsen. Ik merk nu hoe bang ik ben geworden voor verveling, voor ‘tijdverspilling’. Alsof gewoon even op een plek zijn, en die plek ervaren, tijdverspilling is.

Sandro van der Leeuw (27) Schrijver, student beeldende kunst Single Lars van den Brink De eerste avond was er vooral euforie. 'Zelfstandig' door Amsterdam lopen, een trein pakken en de hele weg naar buiten kijken met muziek op. Het voelde ergens alsof ik lid was van een geheime organisatie. Soms voelde dat stoer en bijzonder, soms voelde het eenzaam. Alsof ik er nu niet meer 'bij' hoor en dat ik daar ieder moment op betrapt kan worden. Wat ik tijdens m'n treinreis ook opvallend vond, was de extra grote invloed die mijn koptelefoon had op de afstand tussen mij en mijn omgeving. Normaal gesproken stond ik hier niet zo bij stil: iedereen, inclusief mezelf, zat zowel op een scherm te kijken als muziek te luisteren, dan is een bepaalde afstand niet meer dan normaal. Gisteren voelde het echter zwaar en verdrietig, de grens die ik tussen mezelf en mijn medepassagiers trok. Ik rook als een ketter, denk constant aan seks (en het feit dat ik niet meer weet hoe ik dat zonder Tinder of Scribbr voor elkaar kan krijgen), heb mijn hele kamer opnieuw ingericht en ben drie keer naar de stad geweest om van alles en niets te halen. Ik mis de mogelijkheid om te vluchten in mijn telefoon. Een spontane barbecue met de buren is normaal gesproken al een van de ergste dingen die me kan overkomen, maar zonder smartphone is het echt nog veel erger. Van small talk gaan stukjes van mijn ziel dood en nu had ik geen excuus meer om me aan gesprekken te onttrekken. Ik was weer even dat kleine kind dat zich altijd achter zijn moeder verstopte in gezelschap. Sinds een paar jaar was mijn telefoon mijn surrogaatmoeder. Nu was ik helemaal alleen. Ik ben uiteindelijk zonder iets te zeggen opgestaan en weggelopen. Net zo dramatisch als ik me voelde. Dat is inmiddels twee uur geleden en zo dramatisch voel ik me eigenlijk nog steeds. Ik ben sociaal niet zo'n wonder en merk dat mijn telefoon me daar de afgelopen jaren op twee manieren mee heeft geholpen. Enerzijds kon ik me verstoppen in mijn telefoon als gesprekken te ongemakkelijk voor me werden. Anderzijds kon ik via Whatsapp eindelijk die enthousiaste en vlotte jongen zijn die ik al mijn hele leven niet ben en ook nooit ga worden. Het besef dat dat nu wegvalt, komt wel even binnen.”

Emina Cerimovic (30) Wetenschappelijk medewerker WRR, ministerie van Algemene Zaken Single Lars van den Brink “Ik voelde me de eerste dag wat onwennig, onrustig en gestressed, maar dat heeft denk ik ook te maken met de technische hick-ups waar ik niet helemaal op geanticipeerd had, waardoor de control freak in me echt niet amused was. Doordat het blijkbaar niet is gelukt om alle telefoonnummers van mij iPhone over te zetten op mijn laptop en ik geen iMessages kan ontvangen, terwijl mensen die wel blijven sturen, ervoer ik een grote vorm van verlies van controle en grip, en dus paniek. Ik probeer deze ervaring te zien als een goede oefening om mijn behoefte aan controle los te laten. Aan de andere kant ben ik door alle chaos en paniek bang dat smartphoneloos door het leven gaan me meer moeite en stress gaat opleveren dan in eerste instantie gedacht. Mijn primaire reactie is toch een bepaalde onrust door de vraag of iedereen je wel weet te bereiken. Verder gebruikte ik gisteren ook vaker mijn iPad en vroeg ik me af of ik nu niet gewoon het ene smart device ga omruilen voor het andere, en hoeveel nut het dan allemaal heeft. Verder voelde ik me bezwaard dat ik mijn zusje en vriendinnen moest lastigvallen met de vraag om me de belangrijkste nummers te smsen, vooral omdat die mensen nu niet even makkelijk hun contacten kunnen delen op de smartphone-manier maar echt de naam en het telefoonnummer moeten uitschrijven. Verder mis ik de smiley's. Dat los ik nu op door in het bericht een omschrijving van de smiley te geven. Blozende smiley. De meer neutrale/goede ontwikkelingen zijn dat ik gisteren meteen al voelde dat ik minder behoefte had om naar mijn telefoon te grijpen, zelfs wanneer er sms'jes binnenkwamen. De druk en drang om meteen te reageren is veel minder. Verder kon ik voor het eerst sinds tijden langer dan een kwartier aan een stuk door nadenken en gedachten en handelingen afmaken zonder tussendoor de telefoon te pakken. Door de traagheid van het typen van een sms heb ik sneller de neiging te bellen of te mailen. Mijn vrienden doen dat ook, waardoor ik er met mijn gedachten meer bij ben als we communiceren.”