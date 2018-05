Dit waren deze week de beste verhalen uit de buitenlandse pers

Hoe lang willen we Trump nog volgen?

Correspondent Juurd Eijsvoogel tipt een commentaar in de Süddeutsche Zeitung dat een vraag opwerpt waar geen Europees land meer omheen kan: “Hoe lang willen we Trump nog volgen? We zijn aangewezen op het multilaterale systeem, op een open wereld.” Lees hier: Deutschland muss sich endlich Trump entgegenstellen

Ook Noord-Koreaanse elitestudenten zijn hun eentonige leven zat Schrijfster en journalist Suki Kim woonde in 2011 zes maanden undercover in Noord-Korea. Voor de podcast The Moth vertelt ze hoe moeilijk dat was. Tip van redacteur Anouk Eigenraam. Beluister hier: Undercover in North Korea with its Future Leaders c

Haat tegen ‘onaanraakbaren’ in India in beeld

Dalits, vroeger ook wel de ‘onaanraakbaren’ genoemd, eisen steeds luidruchtiger hun plek binnen de Indiase samenleving op. Dat niet iedereen in India daar klaar voor is, toont deze treurige portretreeks die correspondent Eva Oude Elferink bij de BBC zag. Lees hier: Caste hatred in India - what it looks like

De gigantische corruptie in Kenia Standard Digital publiceert dit stuk over een razend populair boek, over een halve eeuw gigantische corruptie in Kenia, dat niet te koop is in Nairobi. Tip van correspondent Koert Lindijer. Lees hier: Khamisi’s book: The hot potato that bookshops have declined to stock

Kanyes flirt: een tragisch verlangen naar vrijheid Voor veel fans van Kanye West was het pijnlijk om te zien hoe hun idool publiekelijk Donald Trump omarmde. In The Atlantic legt Ta-Nehisi Coates een tragisch verlangen naar vrijheid bloot dat schuilgaat achter deze flirt. Tip van redacteur Matthijs Valent. Lees hier: I’m Not Black, I’m Kanye