De thuisbruiser is goedkoper uit

In een filiaal van de luxe supermarkt Marqt in Amsterdam vroeg een Amerikaanse toerist naar water. De medewerkster wees niet naar het schap maar zei: „U kunt hier water uit de kraan drinken.” De Amerikaanse vertrouwde het niet. „Ik wil lékker water. Veilig water.” De medewerkster, stellig: „Het lekkerste en veiligste water komt in Nederland uit de kraan.” De Amerikaanse stond even later bij de kassa met bruiswater. Daar had het meisje niet van terug.

Het kán wel, prikwater uit de kraan. Maar hoewel Nederlanders plat water gewoon uit de kraan drinken, grijpen we voor bruiswater meestal nog naar de fles. We kopen in de supermarkt steeds minder gesuikerde frisdranken. De frisdrankindustrie heeft er dus belang bij dat we water uit de fles gaan drinken. En dat gebeurt voor een deel ook: in 2012 dronken Nederlanders gemiddeld 21,8 liter bron- en mineraalwater, in 2016 was dat al 25,7 liter. Die groei zet vast nog even door.

Veel mensen denken dat er calorieën in bruiswater zitten - dat is niet waar

Eerst even dit. Mineraalwater is niet gezonder dan kraanwater. In mineraalwater zit soms veel zout. Ook over bruiswater bestaan misverstanden. Veel mensen – blijkt uit onderzoek van de frisdrankindustrie – denken dat er calorieën in zitten. Op internet lees je dat koolzuur (zuur!) slecht is voor je tanden of dat je er cellulitis van krijgt – allemaal niet waar. Je gaat er hooguit van boeren. Over de CO2-uitstoot hoef je je geen zorgen te maken. Het beetje koolzuurgas in bruiswater is een restproduct uit de industrie.

Er is dus niets mis met kraanwater, er is niets mis met bruiswater. Als je bedenkt dat je voor één euro een jaar lang elke dag anderhalve liter water per dag uit de kraan kunt drinken, lijkt thuisbruisen dus een lucratief alternatief.

197 euro goedkoper uit

Voor ongeveer honderd euro verkoopt Sodastream apparaten waar je een (omruil)cilinder van 13 euro in plaatst waarmee je gemiddeld 60 flessen water zo bruisend maakt als je zelf wilt. Neem een huishouden dat er zes liter Spa per week doorheen jast, à 85 cent per fles. Dat is 265 euro per jaar. Dan ben je met de Sodastream 197 euro goedkoper uit. Zelfs als je de aanschaf van het apparaat – zonder stekker dus geen energiekosten – meerekent, ben je goedkoper uit dan met flessen. De cilinders kun je inruilen voor volle patronen, net als bij campinggas. Nadelen zijn er ook: nóg een apparaat op het aanrecht. Je kunt er bovendien alleen de flessen van Sodastream voor gebruiken. En koelen doet hij niet – hoewel je dat ook als pluspunt kunt zien, want koelen kost energie.

Nog luxer is het als bruiswater gewoon uit de kraan komt, Grohe is één van de leveranciers van dit soort kranen. Het principe is hetzelfde als bij de aanrechtbruiser: de bubbels komen uit cilinders. Voordeel boven Sodastream: geen flessen in de koelkast, geen rommel op het aanrecht. Nadeel: hij verbruikt wel stroom om te koelen, 500 watt per 24 uur in stand-by-stand (minder dan bijvoorbeeld een mediabox). En de aanschafprijs is even slikken: vanaf 1.200 euro. Dat heb je niet in twee jaar terugverdiend. Maar een kraan koop je ook niet voor twee jaar. En het milieuvoordeel begint al op de dag dat je niet meer met de auto naar de supermarkt rijdt om water te kopen dat vaak al honderden kilometers heeft afgelegd, in flessen die meer water en CO2 nodig hebben om gemaakt te worden dan om één liter merkwater met gebakken lucht te verpakken.