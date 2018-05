Hun ontvoering zorgde wereldwijd voor commotie. Toen gewapende mannen van Boko Haram op 25 april 2014 zo’n 250 meisjes ontvoerden uit een school in Nigeria, kwam zelfs het Witte Huis in actie. De meesten zijn inmiddels weer vrij. Fotograaf en World Press Photo-winnaar Adam Ferguson en journalist Dionne Searcey van The New York Times zochten een aantal meisjes op en maakten een serie van 83 intieme portretten.