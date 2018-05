Na dagen van bevingen en het instorten van een van zijn kraters is in het Puna district op Hawaï de Kilauea vulkaan uitgebarsten. De vulkaan heeft zijn lava tot in de bewoonde gebieden uitgestort waardoor, na een week van voorbereidingen, ongeveer 10.000 inwoners moesten evacueren. De Kilauea is naar schatting tussen de 300.000 en 600.000 jaar oud en daarmee een van de jongste vulkanen in de regio, maar tevens een van de actiefste vulkanen ter wereld.

Foto Wxchasing / Reuters