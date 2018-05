„Dit is mooi reportagebeeld. Hier zie je de complete selfiecultuur in één foto. Werkelijk iedereen is met zichzelf en de smartphone bezig”, merkte de jury op. „En ondertussen is de foto met een gewone camera gemaakt.”

„Dit zijn tweedejaars studenten, jaargenoten van dezelfde club, Dalí”, vertelt Arno Bauman (65) uit Vlaardingen over zijn winnende foto. „Ze hadden gevraagd of ik een groepsportret van ze wilde maken. Dat laten ze altijd één keer per jaar doen, en daar kopen ze dan een speciaal kledingstuk voor, als een soort uniform. Dit keer was dat een kimono. Het gaat er altijd heel vrolijk aan toe.”

„Ik had ze net keurig op de foto gezet en wilde mijn spullen al inpakken toen ze ineens allemaal hun telefoon in hun handen hadden. Plotseling stond iedereen daar selfies te maken. Toen heb ik snel mijn camera van het statief gehaald en nog een serie van ze gemaakt. Het zag er zo ontzettend grappig uit. En ook helemaal van deze tijd.”

Nee, zelf heeft Bauman eerlijk gezegd niet zoveel met selfies. Nou, vooruit, één keer per jaar maakt hij er eentje. „Wanneer ik op vakantie ben, samen met mijn partner. En alleen als er niemand in de buurt is. Laatst waren we in Praag, daar liepen duizenden mensen selfies te maken, vaak ook met sticks. Maar zo zie je mij echt niet door de stad lopen, hoor.”

Magische wereld

De interesse voor fotografie zat er bij Bauman al vroeg in. „Op vakantie met mijn ouders vroeg ik een keer of ik nu eens de foto’s mocht maken.” Dat mocht, en sindsdien heeft hij de camera eigenlijk nooit meer losgelaten. Op de TU in Delft, waar hij ging studeren, stapte hij voor het eerst een doka in. „Een magische wereld, met dat rode licht, een wit vel en een foto die daar ineens op verschijnt. Als je dat eenmaal hebt gezien, ben je voor altijd verkocht.”

Later volgde hij nog een opleiding aan de Academie voor Beeldende Kunsten Rotterdam en werd hij grafisch ontwerper annex fotograaf. Zijn kalenders, tijdschriftcovers en jaarverslagen werden vele malen onderscheiden. Maar hij oogst ook veel succes met zijn vrije werk, de laatste tijd vooral een mengeling van grafische technieken en fotografie. „Ik fotografeer alles waarvan ik maar even denk: daar kan ik later misschien nog wel wat mee.” En hij zit altijd op papiertjes te tekenen of te schilderen. „Als er wat bruikbaars bij zit, scan ik dat, zodat ik het eventueel kan verwerken in een foto.”

Putdeksels

Zijn werken meten soms wel een meter in het vierkant (zoals ‘Pin-up’), vaak zijn ze wat bescheidener (zoals de bloemen, van 40 bij 40 cm), en soms ook heel erg klein (zoals de polaroids van 8 bij 8 cm). „Met polaroids ben je echt bezig met de essentie: kijken, componeren, uitsnedes maken en op het juiste moment afdrukken. Pure fotografie.” Overigens heeft het bedrijf Polaroid ooit zes foto’s van Bauman aangekocht en die reizen nog steeds met de expositie ‘The Polaroid Project’ de hele wereld over. Op dit moment zijn ze te zien in het Museum für Kunst und Gewerbe in Hamburg.

Landschappen, architectuur, modellen, bloemen, etalagepoppen – Bauman heeft het allemaal voor zijn lens gehad. Maar wat hij het meest heeft gefotografeerd? Echt waar: putdeksels! „In alle steden waar ik kom, kijk ik naar de grond. De patroontjes erop – vierkantjes, rondjes, golfjes: het zijn natuurlijk maar anti-uitglijdribbeltjes, maar zo fascinerend. Anonieme kunstwerkjes, gemaakt door onbekende werknemers van een putdekselfabrikant. Maar voor mij is het de perfecte combinatie van grafische vormgeving en fotografie. Prachtig!”

Recent werk van Arno Bauman is onder meer te zien op 26 en 27 mei tijdens ‘Open Ateliers Vlaardingen 2018’.