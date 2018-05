Boete van ruim half miljoen pond voor Barclays-topman Jes Staley

Britse toezichthouders hebben topman Jes Staley van de Britse bank Barclays een boete opgelegd van 642.000 pond (ongeveer 730.000 euro). Dat meldt Bloomberg vrijdag. Staley ging de fout in bij de afhandeling van een anonieme klacht van een werknemer. De Amerikaanse bankier probeerde de identiteit van de klokkenluider te achterhalen, wat in strijd is met de wetgeving.

De financiële toezichthouders, de Prudential Regulation Authority en de Financial Conduct Authority (FCA), oordelen dat Staley onzorgvuldig heeft gehandeld toen hij in 2016 de identiteit van de briefschrijver probeerde te achterhalen. Daarmee heeft hij het vertrouwen in de klokkenluidersprocedure bij de bank geschaad, aldus de FCA. De komende tijd zullen de financiële waakhonden extra toezicht houden op de klokkenluidersprocedure bij de bank.

Bonus inleveren

De boete die hij nu krijgt opgelegd van de toezichthouders is ongeveer 15 procent van zijn jaarinkomen, schrijft Bloomberg. Het is de op twee na hoogste boete die de FCA ooit aan een persoon heeft opgelegd, meldt Bloomberg. In april was al duidelijk dat Staley een boete had gekregen, maar de hoogte van het bedrag was tot nu toe onbekend.

Barclays zelf had al sancties opgelegd. Staley kreeg een reprimande en moest vorig jaar 500.000 pond van zijn bonus inleveren. Volgens de bank had Staley destijds de regels niet willens en wetens overtreden, maar dacht hij dat het geoorloofd was om de identiteit te achterhalen. De aanklacht van schending van integriteit was daarom al komen te vervallen. Als Staley daaraan schuldig was bevonden, was hij zijn baan kwijtgeraakt. Volgens Bloomberg loopt er nog een Amerikaans onderzoek naar de zaak.