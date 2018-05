Samuel Volonteri (15): ‘Binnen zes weken was mijn vader overleden’

Samuel Volonteri is Jehovah’s getuige en heeft een eigen bedrijf. „Ik heb het altijd al leuk gevonden om voor een groot publiek te staan.”. Khalid Amakran Naam: Samuel Volonteri (15), Lelystad Zit in: 3 vmbo-t Woont met: moeder, broer (12) Moeder: klantenservicemedewerker

Tumoren

„Mijn vader is 53 jaar geworden. In 2012 is darmkanker geconstateerd. Toen is zijn hele dikke darm eruit gehaald. Wij dachten: het is opgelost. Maar in 2017 gingen we naar Disneyland en toen we thuiskwamen ging hij erg achteruit. Hij bleek twintig tumoren in zijn buik te hebben. Die waren zo opgezwollen dat hij binnen zes weken overleden was. Op 14 december. De dertiende was ik met school naar Keulen geweest. Kwam ik thuis, hoorde ik dat hij op sterven lag. Midden in de nacht ben ik met een vriend naar het AMC gereden. Mijn vader kon weinig zeggen omdat hij zo’n pijn had. Hij heeft wel een paar dingen gezegd over ons geloof. Dat hij graag wil dat ik ermee doorga, dan kunnen we elkaar terugzien. Om half 6 in de ochtend is hij overleden, na een prikje.”

Jehovah

„Mijn vader was Jehovah’s getuige. Hij nam ons altijd mee naar de Bijeenkomsten in de Koninkrijkszaal. Ik wil daar niet meer weg, ik heb er heel goede vrienden. Toen ik 12 of 13 was heb ik voor het geloof gekozen. Sindsdien ga ik niet meer naar verjaardagen. Dat mis ik niet, ik vond er toch al weinig aan. Ik vind het geloof heel goed. De regels zijn niet te streng, niet te soepel en ik vind het gewoon logisch wat ze zeggen. Dat mensen niet gemaakt zijn om dood te gaan. Dat komt door Adam en Eva, daarom zijn mensen zondig geworden. Jezus heeft ons losgekocht in 33. Nu wachten we op de tijd dat de aarde volmaakt wordt. Mijn moeder is geen Jehova’s getuige. Zij is zo nuchter als wat. Ze zegt gewoon: je bent dood en klaar. Maar ze houdt mij niet tegen.”

Bruiloftvideo’s

„Ik heb het altijd al leuk gevonden om voor een groot publiek te staan. Ooit ben ik tweede geworden in de provinciale finale van Kinderen voor Kinderen. Dat vond ik zo leuk dat ik op de basisschool shows ben gaan organiseren. Sinds begin dit jaar heb ik mijn eigen bedrijf, ik verhuur mezelf als presentator, web-editor en cameraman. Het verdient beter dan ik had gedacht. Laatst moest ik 22 video’s van vijf minuten maken voor een LinkedIn-training. Dat is heel veel knippen, daar heb ik 400 euro voor gevraagd ex btw. Bruiloftvideo’s doe ik ook, dat loopt van 900 tot 2.000 euro. Inbegrepen is altijd dat de video dezelfde dag af is. Met geld dat ik heb verdiend heb ik een drone gekocht, zodat ik video’s kan maken van nog hogere kwaliteit.”

Dit zegt zijn moeder

„Zijn geloof is sterker geworden sinds het overlijden van mijn man. Ik heb er helemaal niets mee. Maar ik ben er wel blij mee. Het geeft hem denk ik kracht op dit moment. Ik hoop dat hij die positiviteit kan vasthouden. Hij was erg verknocht aan zijn vader.”

Uitbundig

„Ik mis mijn vader erg. Hij was Italiaans, ik spreek ook vloeiend Italiaans. Als ouderling hield hij lezingen die heel uitbundig waren. Nederlanders vind ik op het podium vaak saai en oppervlakkig overkomen. Mijn vader maakte veel gebaren, was enthousiast. Dus dat heb ik denk ik van hem. Hij had veel vrienden, er waren 330 mensen op zijn uitvaart. De kist lag bij het crematorium; de lezing werd gehouden in de Koninkrijkszaal en ik mocht de spreker uitkiezen. Het was mooi, ik was heel tevreden.”

