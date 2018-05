De eeuwenoude bank met de mooiste naam maar een broze reputatie, Monte dei Paschi di Siena, heeft beleggers verrast door voor het eerst in tijden weer eens een kwartaalwinst bekend te maken. Het enthousiasme op de beurs was enorm. Het aandeel van de bank met beursnotering in Milaan werd vrijdag meer dan 10 procent duurder.

PPG, het verfbedrijf dat vorig jaar tevergeefs probeerde AkzoNobel in te lijven, heeft zijn controller ontslagen. Er zouden fouten zijn gemaakt waardoor de kwartaalwinst op papier hoger uitviel dan in werkelijkheid.

De olieprijs vervolgde zijn weg omhoog nadat de Amerikaanse president Donald Trump bekend had gemaakt dat de VS zich terugtrekken uit het nucleaire akkoord met olieproducent Iran. Een vat ruwe olie (Brent) kost nu ruim 77 dollar.

Volvo wil naar de beurs, zo meldt persbureau Bloomberg. De eigenaar van het Zweedse automerk, het Chinese Geely, zou Volvo nog dit jaar in Hongkong naar de beurs willen brengen. Verwachte opbrengst: tussen de 15 en 30 miljard dollar.

642.000 pond is de boete die topman Jes Staley van Barclays kreeg opgelegd omdat hij de identiteit van een klokkenluider wilde achterhalen.

De deal van de week kwam op naam van Vodafone. De Britse provider neemt voor bijna 19 miljard euro een groot deel van de Europese afdeling van kabelbedrijf Liberty Global over.

De eerste kwartaalresultaten van internetbedrijf Dropbox zijn goed ontvangen. De onderneming uit San Francisco, die in maart een beursgang maakte in New York, zag de omzet met bijna een kwart toenemen ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar, tot 316 miljoen dollar. Dropbox heeft inmiddels ruim elf miljoen betalende gebruikers.

Een reuzedividend voor aandeelhouders van Starbucks. Het koffiebedrijf maakt zijn beleggers 20 miljard dollar over. Het geld komt voor een belangrijk deel van het Zwitserse Nestlé, dat 7,2 miljard dollar betaalt om Starbucksproducten te mogen verkopen in supermarkten en horeca.

aex-index 562,27 punten | +1,2% De misère bij Air France-KLM zette de toon op de beurs, afgelopen week. Maandag verloor het concern bijna een tiende van zijn beurswaarde. Op vrijdag ging het opwaarts, met een stijging van 5 procent. Aanleiding vormden cijfers waaruit bleek dat de ticketprijzen in de lift zitten. De AEX in zijn geheel liet een gemengd beeld zien, met per saldo winst.

STIJGERS VAN DE WEEK 1. Shell | +4,34% 2. ArcelorMittal | +4,15% 3. ASML | +3,5% 4. Unilever | +3,02% 5. Ahold Delhaize | +2,59% Olie- en gasconcern Shell profiteerde flink van de gestegen olieprijzen en was koploper in de AEX met een winst van 4,3 procent. Ook andere olieproducenten, zoals Total en BP, gingen omhoog op de beurzen van Parijs en Londen. Eind vorige maand maakte het Brits-Nederlandse Shell een winst in het eerste kwartaal bekend van 5,3 miljard dollar (44 miljard euro). Dat is de hoogste winst sinds 2014, toen de olieprijs nog rond de 100 dollar per vat was.

DALERS VAN DE WEEK 1. ING Groep | -3,71% 2. Philips Lighting | -3,0% 3. Aegon | -1,32% 4. Unibail-Rodamco | -1,04% 5. Altice | -0,64% De presentatie van kwartaalcijfers door ING op woensdag echode de hele week nog na. Het financiële concern kreeg er wereldwijd ruim 400.000 klanten bij, maar analisten wezen onder meer op tegenvallende resultaten van de bank in België. KBC Securities, een Belgische bank-en verzekeringsgroep, gaf vrijdag een adviesverlaging voor ING.

Foto’s