Bertens haalt finale van tennistoernooi Madrid

Kiki Bertens heeft vrijdag de finale bereikt van het tennistoernooi van Madrid. Ze had in haar halve finalepartij weinig moeite met de Française Caroline Garcia. Het werd op het gravel in de Spaanse hoofdstad 6-2 6-2 voor Bertens.

Het toernooi van Madrid is een belangrijk evenement op de tenniskalender. Het valt onder de Premier Mandatory-toernooien, de categorie net beneden de grand slams, en alle wereldtoppers doen steevast mee. Bertens bereikte op dit niveau nog nooit de eindstrijd.

💬 | Kiki Bertens won zojuist de eerste set in de halve finale tegen Caroline Garcia. Maar toch is de Nederlandse niet helemaal tevreden. "Het is niet altijd leuk, maar soms moet je gewoon even je werk doen", zegt @raemonsluiter.#MMOPEN pic.twitter.com/PaVggyGb0q — FOX Sports (@FOXSportsnl) 11 mei 2018

Op weg naar de finale schakelde de Wateringse tennisster, die op gravel goed uit de voeten kan, al twee geduchte tegenstanders uit. In de achtste finale versloeg Bertens in twee sets Caroline Wozniacki, de nummer twee van de wereld. Zelf is ze twintigste. Donderdag was Bertens in de kwartfinale in drie sets te sterk voor Maria Sjarapova, de voormalige nummer één op de wereldranglijst.

Zaterdag staat Bertens in de finale hoe dan ook tegenover een Tsjechische speelster. Karolina Pliskova en Petra Kvitova maken later op vrijdag uit wie de tweede finaleplaats krijgt. Als Bertens wint, is het haar zesde eindzege in een WTA-toernooi. Vorige maand was ze nog de beste in het Amerikaanse Charleston.