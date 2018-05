Bennett sprint naar zege in zevende etappe Giro

De Ierse wielrenner Sam Bennett heeft vrijdag de zevende etappe van de Ronde van Italië gewonnen. De coureur van Bora-Hansgrohe was in de massasprint iets sneller dan de Italiaan Elia Viviani, die eerder deze Giro al twee etappezeges pakte.

Tom Dumoulin had net als de andere favorieten een probleemloze rit. De etappe, over 159 kilometer van Pizzo naar Praia a Mare, was vlak en dus bij voorbaat een prooi voor de sprinters. Dumoulin en zijn concurrenten hielden zich rustig in het peloton.

🚨 7ª etapa del Giro de Italia ➡️ El irlandés Sam Bennett se impone al sprint. ➡️ Simon Yates mantiene la maglia rosa. (📺 @Eurosport_NL) #Giro101 pic.twitter.com/EzWdWiCdyW — COPEdaleando (@Copedaleando) 11 mei 2018

De positie in het algemeen klassement van Dumoulin blijft na de zevende etappe ongewijzigd. De Giro-winnaar van vorig jaar staat tweede, op zestien seconden van de Brit Simon Yates. Die greep donderdag de roze trui in de bergetappe naar de Etna.

Zaterdag en zondag mogen de klassementsrenners zich weer laten zien. Dan staan twee bergetappes op het programma. De achtste rit start in Praia a Mare en voert de renners naar Montevergine Di Mercogliano. De finish ligt bovenop een klim van de tweede categorie. Ook de negende etappe finisht bergop.