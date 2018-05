Autogordel VW Polo blijkt los te kunnen schieten

De linkerachtergordel van bepaalde modellen van autofabrikant Volkswagen AG kan losschieten. Dat heeft de Duitse producent bevestigd na onderzoek van het Finse autotijdschrift Tekniikan Maailma. Het gaat om recent gebouwde Volkswagen Polo’s, de Seat Ibiza en de Seat Arona.

De gordel kan losschieten als er drie personen op de achterbank zitten en met hoge snelheid een bocht wordt gedraaid of een schokkerige beweging wordt gemaakt. De gesp van de middelste passagier kan dan die van de linkerpassagier loskoppelen. Dat zou betekenen dat de linkerachterriem bij een ongeluk helemaal geen bescherming biedt.

Volkswagen egt tegenover The Guardian dat het zich bewust is van de ontwerpfout. Eigenaren wordt geadviseerd om voorlopig de middelste zitplek niet te gebruiken. Het bedrijf kijkt momenteel naar oplossingen.

Oplossing bedacht

Een woordvoerder van Volkswagen AG zegt tegen de Britse krant dat “veiligheid een prioriteit blijft”. De autofabrikant zou al een oplossing bedacht hebben en wacht op toestemming van autoriteiten om deze door te voeren.

Het is nog niet bekend wat het bedrijf van plan is. Mogelijk moeten auto’s worden teruggeroepen. Volkswagen Nederland wilde verder niet direct reageren op het onderzoek. Het is niet duidelijk of de ontwerpfout al eerder bekend was bij de autofabrikant, of door het Finse onderzoek pas onder de aandacht is gekomen.

Het is niet duidelijk om hoeveel auto’s het gaat. De Polo is een van de best verkochte auto’s in Nederland. Sinds vorig najaar wordt de nieuwste versie verkocht.