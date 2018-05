Wij hebben een stagiair uit Australië die in een aantal weken het Nederlandse zorgsysteem komt ontdekken. Ik neem hem mee naar de operatiekamer, schrijf zijn naam op het identificatiebord met daarachter ‘co-ass’. Hij kijkt naar het bord, vervolgens naar mij en zegt: „I am whát?!”

