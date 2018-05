Yates grijpt roze trui in eerste bergetappe Giro

Wielrenner Simon Yates heeft de leiding in het algemeen klassement van de Ronde van Italië gepakt. De Brit van Mitchelton-Scott finishte de zesde etappe donderdag als tweede, achter ploegmaat Esteban Chaves. Rozetruidrager Rohan Dennnis kon in de eerste bergrit van deze Giro het tempo niet bijhouden en liep ongeveer een minuut achterstand op.

Tom Dumoulin liep de roze trui net mis. Hij finishte in de tweede groep, op 26 seconden van Yates. Die heeft in het algemeen klassement nu zestien seconden voorsprong op Dumoulin. De Nederlander blijft tweede. Dumoulin pakte geen tijd op zijn voornaamste concurrenten in de strijd om de eindzege, Chris Froome en Fabio Aru.

Second stage win for @estecharu after Corvara 2016: it’s the 27th stage win for Colombia at the Giro 🇨🇴 | Seconda vittoria per @estecharu al giro dopo Corvare 2016: è il 27esimo successo colombiano alla Corsa Rosa 🇨🇴 #Giro101 pic.twitter.com/7BZEVd6c38 — Giro d'Italia (@giroditalia) 10 mei 2018

Het peloton reed donderdag voor de derde opeenvolgende dag door de heuvels van Sicilië. De aankomst lag na 169 kilometer bovenop de Etna. Een grote groep renners was het grootste deel van de dag in de aanval. Onder hen waren de Nederlanders Robert Gesink en Sam Oomen. Op de slotklim werden zij teruggepakt door het peloton, met daarin Dumoulin. Yates en Chaves kwamen uiteindelijk met z’n tweeën voorop te rijden. Gezamenlijk kwamen ze over de finish.

Vrijdag zullen er waarschijnlijk geen grote verschuivingen plaatsvinden in het Giro-klassement. De zevende etappe is namelijk vlak, een 159 kilometer lange rit tussen de Calabrese plaatsen Pizzo en Praia a Mare.