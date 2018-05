Willem de Kooning topstuk op dag twee van Rockefellerveiling

Na dag twee van de vier dagen durende veiling van de kunst- en antiekverzameling van filantropen Peggy en David Rockefeller staat de teller op 765,3 miljoen dollar, 645 miljoen euro. De nalatenschap van het Amerikaanse echtpaar, waarvan de opbrengst gaat naar twaalf goede doelen, kan nog altijd de eerste privé-verzameling worden die voor meer dan 1 miljard dollar wordt geveild.

Op woensdag hield Christie’s in New York twee verkopen: eentje met antiek en een avondveiling met uitsluitend Amerikaanse kunst. Het bijzondere van de antiekveiling was dat alle 253 kavels werden verkocht. De Amerika-veiling was met een resultaat van bijna 107 miljoen dollar de succesvolste gespecialiseerde Amerika-veiling die Christie’s ooit heeft gehouden.

Willem de Kooning

Topstuk van de tweede dag was het schilderij Untitled XIX (1982) van de in Rotterdam geboren Willem de Kooning. Na een tien minuten durende biedingsstrijd ging het voor 14,2 miljoen dollar van de hand. Dit schilderij, door De Kooning gemaakt aan het eind van zijn loopbaan, was een van de laatste aankopen van David Rockefeller. De Amerikaanse zakenman, die vorig jaar op 101-jarige leeftijd overleed, begon pas laat in zijn leven ook naoorlogse kunst te verzamelen.

Door Gilbert Stuart (1755-1828) in 1795 geschilderd portret van George Washington. Opbrengst: 11,6 miljoen dollar, het veertienvoudige van de lage richtprijs. Foto Christie’s

Een vroeg portret van George Washington, de eerste president van de Verenigde Staten, in 1795 geschilderd door Gilbert Stuart (1755-1828), bracht 11,5 miljoen dollar op. The Rivals (1931), een schilderij dat de Mexicaanse schilder Diego Rivera in opdracht van David Rockefellers moeder Abby maakte, leverde 9,7 miljoen dollar op.

Serviezen

De huisraad van de Rockefellers bleek zeer in trek. Vooral de antieke serviezen waar het gezin altijd van had gegeten, brachten recordbedragen op. Zo deed een handgeschilderd Sèvres-servies dat omstreeks 1808 gemaakt werd in opdracht van de Franse keizer Napoleon 1,8 miljoen dollar, meer dan het elfvoudige van de lage richtprijs. Ook een Chinees Qianlong-servies verwisselde voor meer dan een miljoen dollar van eigenaar.

Een omstreeks 1808 voor Napoleon gemaakt Sèvres-servies: geveild voor 1,8 miljoen dollar, het elfvoudige van de lage richtprijs. Foto Christie’s

De uit 1815 daterende mahoniehouten dinertafel uit het ‘townhouse’ van de Rockefellers aan de 65ste Straat in New York, bracht het dertienvoudige op van de lage richtprijs: 468.000 dollar. De tien eenvoudige George III-stoelen uit 1760 die rond de dinertafel stonden werden verkocht voor 250.000 dollar.

Nog twee veilingen

Op donderdag volgen nog twee veilingen: nog eentje met beeldende kunst en een tweede antiekveiling. Op vrijdag loopt de grote onlineveiling met de eenvoudiger spullen uit de huisraad af.

Tot de Rockefeller-veiling was de verzameling van mode-ontwerper Yves Saint Laurent en zijn partner Pierre Bergé de duurste geveilde privé-collectie. Die collectie werd in 2009 bij Christie’s in Parijs verkocht voor omgerekend 484 miljoen euro.