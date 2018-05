Waylon door naar finale Songfestival

Waylon staat zaterdag in de finale van het Eurovisie Songfestival in Lissabon. Met countrynummer ‘Outlaw in ‘Em’ haalde hij donderdagavond genoeg punten voor Nederland, dat voor het derde jaar op rij naar de finale gaat.

Naast Nederland gingen in de tweede halve finale ook Oekraïne, Hongarije, Zweden, Servië, Australië, Noorwegen, Moldavië, Denemarken, Slovenië door naar de finale.

De stemmen werden gegeven door de televisiekijkende televoters en door de vakjury, die allebei de helft van de uitslag bepaalden. De finale was de afgelopen dagen steeds minder zeker geworden; vlak voor de show stond Waylon op de negende plek bij de bookmakers – er mochten tien landen door.

Positieve ontvangst

Tot een paar weken geleden zag het er nog zo goed uit. ‘Outlaw in ‘em’ werd positief ontvangen; het nummer stond in de top-tien bij de bookmakers. Waylon kwam naar Lissabon om het Songfestival te winnen, dat bleef hij herhalen. Hij was al zo dichtbij geweest; in 2014 werd hij samen met Ilse DeLange als The Common Linnets tweede met het nummer ‘Calm after the storm’.

Maar toen twee weken geleden bij de eerste repetities bekend werd dat Waylon met dansers op het podium zou staan, begon hij te dalen en te dalen bij de bookmakers. De songfestivalwatcher van De Telegraaf vroeg zich in een artikel af of het optreden misschien een grap was. Songfestivalfanblog Wiwibloggs schreef dat de vier zwarte dansers het lied, ‘dat over outlaws gaat’, een nare bijsmaak geven. “Dat het optreden komt in de nadagen van de Black Lives Matter-beweging, voegt alleen maar meer vraagtekens toe.”

Waylon bleef bij zijn dansers. Krumping, zoals de dans heet, was volgens hem juist toepasselijk bij het nummer, omdat het “om het buitenbeetje van de dans” zou gaan. Aan de act werd de afgelopen dagen nog gesleuteld. Met de ingevlogen Vlaamse regisseur Hans Pannecoucke heeft de Nederlandse delegatie het optreden achttien keer teruggekeken op groot scherm - tot Waylon zichzelf niet meer kon zien. Er moest meer interactie komen tussen de dansers en Waylon; in de show zongen de dansers stukjes mee, en lachten meer.

Boycot

En dan was er nog de boycot die Waylon begin deze week afkondigde tegen twee Nederlandse journalisten die waren ingevlogen om het Songfestival te verslaan. De journalisten van het AD en De Telegraaf hadden negatief over hem geschreven. Waylon besloot dat hij niet langer met ze wilde praten. Tegen RTL Boulevard zei Waylon in een ‘exclusief interview’: “Je steekt je nek uit voor je land. Dan zou het leuk zijn als iedereen die mee gaat in elk geval zijn best doet het op een positieve manier te benaderen.”

Waylons manager Paul Brinks zei een dag later op NPO Radio 2 dat de Nederlandse pers een voorbeeld zou moeten nemen de buitenlandse collega’s die wel achter ‘hun’ inzending staan.

Eerder deze week, op dinsdag, haalden tien andere landen een finaleplaats binnen. Onder meer favorieten Israël en Tsjechië zijn door naar de finale, die zaterdag om 21 uur wordt uitgezonden.

Op het Songfestival is een finaleplek te koop: Spanje, Engeland, Frankrijk en Duitsland betalen meer dan de andere landen en mogen automatisch naar de finale. Ook organiserend land Portugal is automatisch geplaatst. Voor die plek heeft het land wel de hoogste rekening moeten betalen: het organiseren van het Songfestival kostte Portugal 23 miljoen euro.