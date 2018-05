Vijf hoge IS-functionarissen vast in Irak

Vijf hooggeplaatste functionarissen van terreurgroep Islamtische Staat (IS) zitten vast in Irak. Een assistent van Abu Bakr al-Baghdadi, de geestelijk leider van de groep, werd eerst opgepakt in Turkije en uitgeleverd aan Irak. Iraakse agenten konden vervolgens zijn telefoon gebruiken om nog eens vier belangrijke IS-leiders vanuit Syrië naar Irak te lokken en te arresteren. Dat hebben Iraakse autoriteiten bevestigd tegenover Reuters en The New York Times.

Ismail al-Eithawi, ook wel bekend onder zijn nom de guerre Abu Zaid al-Iraqi, werd in februari opgepakt in Turkije. Volgens de Iraakse veiligheidsadviseur Hisham al-Hashimi was hij een belangrijke assistent van Baghdadi, meldt Reuters. Hij zou onder meer verantwoordelijk zijn geweest voor betalingsverkeer naar IS-rekeningen in verschillende landen.

Via de berichtenservice Telegram op de telefoon van Eithawi konden Iraakse agenten vervolgens contact leggen met de andere vier en ze overtuigen om naar Irak te komen, waar ze werden opgepakt. Het zou gaan om Saddam Jamal, een Syriër die gouverneur was namens IS van een oostelijke regio in Syrië, en drie commandanten.

Baghdadi waarschijnlijk nog in leven

De vijf aanhoudingen werden woensdagavond al bekendgemaakt op Iraakse staatstelevisie. De Amerikaanse president Trump meldde donderdag op Twitter dat de “vijf meest gezochte IS-leiders” zijn opgepakt. Volgens Hashimi werd de drie maanden durende operatie uitgevoerd samen met de VS, die de internationale coalitie tegen IS in Syrië en Irak leiden.

Volgens The New York Times werd Eithawi uitgebreid ondervraagd, en kon van hem verkregen informatie gebruikt worden om zeker één luchtaanval uit te voeren op IS in april in Syrië. Daarbij zouden 39 IS-strijders om het leven zijn gekomen.

Baghdadi, die meerdere keren dood werd verklaard maar waarschijnlijk toch nog in leven is, schuilt waarschijnlijk ergens aan de grens van Syrië en Irak. In 2014 riep hij het kalifaat uit in Mosul. Inmiddels is IS alle belangrijke steden kwijt, en heeft nog maar op een laatste plekjes grondgebied in handen. Afgelopen december verklaarde de Iraakse premier Haider al-Abadi de overwinning op IS.