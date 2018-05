Twintig doden en ‘enorme verwoesting’ na damdoorbraak Kenia

Na een damdoorbraak is woensdagnacht in Kenia “enorme verwoesting” ontstaan. Er zijn tot nu toe 38 doden geteld, meldt persbureau AP. Honderden mensen raakten hun huis kwijt.

Volgens persbureau Reuters vernielde water- en modderstromen elektriciteitskabels, woningen en andere gebouwen, waaronder een basisschool. De lokale overheid, het Rode Kruis en vrijwilligers zoeken in de modder en puin naar overlevenden. De helft van het getroffen gebied is inmiddels door hulpverleners doorzocht. Er worden nog mensen vermist, schrijven lokale media. Volgens het Rode Kruis zijn 39 mensen afgevoerd naar ziekenhuizen in de buurt.

De dam lag op een heuvel nabij de plaats Solai, dat zo’n 190 kilometer ten noordwesten van de hoofdstad Nairobi ligt. Twee nabijgelegen dorpen werden getroffen toen de dam bezweek. Volgens een regionale politieagent betrokken bij de reddingsactie bezweek de dam na hevige regenval. Het water in het reservoir achter de dam werd gebruikt voor irrigatie. Twee vergelijkbare dammen in het gebied worden geïnspecteerd.

Het regenseizoen treft Oost-Afrika hard. Volgens de Keniaanse regering kwamen al 132 mensen om door het noodweer en verlieten bijna een kwart miljoen Kenianen hun huis. Ook in Somalië, Ethiopië en Uganda sloegen honderdduizenden op vlucht dankzij de regen.