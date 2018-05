Opeens beweging in Italiaanse formatie

De formatiegesprekken die Lega en de Vijfsterrenbeweging in Italië voeren gaan goed en kunnen al snel tot een akkoord leiden. Dat hebben de twee partijen donderdag in een gezamenlijke verklaring laten weten.

Partijleiders Matteo Salvini (Lega) en Luigi di Maio van de Vijfsterrenbeweging ontmoetten elkaar donderdagochtend in Rome. Ze spraken voor het eerst met elkaar sinds oud-premier Silvio Berlusconi zich woensdag terugtrok. Daarmee lijkt de laatste grote horde voor coalitievorming tussen de twee genomen.

Het was de belangrijkste vraag tijdens de kabinetsformatie in Italië: wat doen we met Silvio Berlusconi?

Zijn partij Forza Italia vormde jarenlang een blok met Lega, terwijl de Vijfsterrenbeweging in de oud-premier een toonbeeld van corruptie ziet. Zolang Lega en Berlusconi een alliantie hadden, weigerde de verkiezingswinnaar gesprekken. De oud-premier gaf woensdagavond laat aan een stap opzij te willen doen als daarmee de formatie van een nieuwe regering kon beginnen.

Daarmee heeft een nieuwe Italiaanse regering twee maanden na de verkiezingen en daags nadat president Matarella een verkapt zakenkabinet voorstelde toch toekomst. Nieuwe verkiezingen lijken daarmee voorlopig afgewend.

Pensioenen

Als de regering er komt, is hervorming van de pensioenen waarschijnlijk een van de eerste maatregelen die genomen wordt. Die werden in 2011 stevig herzien door het zakenkabinet dat werd voorgezeten door econoom Mario Monti en zijn een doorn in het oog van zowel Lega als de Vijfsterrenbeweging.

“Ik ben ontzettend blij dat we eindelijk kunnen beginnen de problemen van Italië op te lossen”, zei verkiezingswinnaar Di Maio donderdag in een livestream op Facebook. Hij beloofde later op de dag meer details naar buiten te brengen.