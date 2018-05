Langdurige celstraf voor voormalig topman Anbang

Oprichter en voorman van de Chinese verzekeringsmaatschappij Anbang Wu Xiaohui (51) heeft voor fraude en corruptie een celstraf van achttien jaar gekregen. Dat meldt het Chinese persbureau Xinhua.

De rechtbank in Shanghai liet daarnaast beslag leggen op omgerekend 1,4 miljard euro van zijn vermogen. Xiaohui gaf in maart voor de camera’s van de Chinese staatstelevisie toe investeerders te hebben misleid en bedrijfsgeld in eigen zak te hebben gestoken. Xiahoui zit al sinds juni vorig jaar vast, maar had tot voor kort altijd ontkend. Hij werd drie maanden geleden definitief op non-actief gezet als bestuursvoorzitter.

Curatele

De zakenman verzweeg volgens de rechter, onder meer onder meer zijn aandelen in dochterondernemingen van Anbang, diende valse verklaringen in bij de autoriteiten en lokte investeerders met woekerpercentages die ze nergens anders konden vinden. Daarmee bracht hij de financiele positie van de door hem zelf opgerichte verzekeraar in gevaar. Anbang staat sinds februari van dit jaar onder curatele van de Chinese overheid. De verzekeringsgroep mag sindsdien geen buitenlandse investeringen meer doen.

Met het onder curatele stellen van Anbang zette de Chinese overheid een eerste stap tegen het wildwest-kapitalisme dat aan de basis lag van China’s sterke economische groei.

De verzekeraar liet volgens AP vorige maand weten meer dan 8 miljard euro (volgens de huidige koers) aan overheidsgeld te hebben gekregen. Dat betekent volgens het persbureau dat 98 procent van het bedrijf nu in handen van de Chinese overheid is. Xiaohui en andere aandeelhouders staan zo goed als buitenspel. Anbang was sinds de oprichting in 2004 gegroeid tot een bedrijf dat met meer dan dertigduizend werknemers 35 miljoen klanten bediende. Xiaohui gold als een van de rijkste mensen van China.

Vivat

Anbang was de laatste jaren bezig met een wereldwijde investeringsopmars. Zo is het prominente Waldorf Astoria Hotel in New York eigendom van de verzekeraar. Daarnaast kocht het bedrijf in zowel de Verenigde Staten en Europa vastgoed, en grote of kleine bedrijven op. De Nederlandse verzekeraar Vivat, het vroegere SNS Reaal, is sinds 2015 eigendom van de Chinezen. Een woordvoerder van de Vivat zei in februari dat de situatie bij Anbang geen directe gevolgen heeft voor de Nederlandse verzekeraar.