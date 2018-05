Kiki Bertens is nu zélf de ster in Madrid

Weg is de twijfelende Kiki Bertens, die talloze malen op het moment suprême van zichzelf verloor. Ze heeft plaatsgemaakt voor een tennisster die wél in haar eigen kwaliteiten gelooft. En deze speelster is vooralsnog op het gravel van Madrid door niemand te stoppen.

Nadat Maria Sakkari, Ana Sevastova en Caroline Wozniacki al geen partij waren geweest, rekende ze donderdag in de kwartfinale in drie sets af met 31-jarige ‘veterane’ Maria Sjarapova: 4-6, 6-2 en 6-3. Bertens staat voor het eerst in haar carrière bij de laatste vier van een ‘Master’. „Of ik op deze wijze van iedereen kan winnen? Ik hoop het”, zegt ze kort na één van haar belangrijkste zeges ooit.

De zege op Sjarapova was bovenal een overwinning op haar zelf. Twaalf maanden geleden ‘dacht’ Bertens (26) zichzelf nog naar een nederlaag in kwartfinales van Madrid tegen Sevastova. Haar coach Raemon Sluiter keek destijds hoofdschuddend van de zijkant toe hoe de nummer één van Nederland twijfelde aan haar eigen kunnen. De oud-prof stond machteloos. Dezelfde Sluiter balde nu, op Hemelvaartsdag, zijn vuisten en kon tevreden vaststellen dat Bertens niet meer in haar hoofd gaat malen bij een kleine tegenslag. „Ik ben ook best wel trots op mezelf dat ik na een minder begin terug heb gevochten en deze partij alsnog gewonnen heb”, zegt de nummer twintig van de wereld zelf.

Het was de eerste ontmoeting tussen Bertens en de voormalige nummer één van de wereld. De Nederlandse was nog maar twaalf jaar oud toen de Russin in 2004 als 17-jarige haar eerste titel op Wimbledon won. Veel weet Bertens zich daar niet meer van te herinneren. „Ik keek in mijn jeugd eigenlijk niet zoveel tennis”, biecht ze op in Madrid. Die jeugdige Sjarapova beschikte toen wel over het killersinstinct waar het Bertens zo vaak aan ontbrak in het begin van haar loopbaan. Niet zelden brak ze in paniek in tranen uit. Sjarapova geloofde daarentegen altijd in haar zelf. Het bracht haar naar de absolute top van de wereld.

In de Arantxa Sanchez Arena van Madrid zijn de rollen in 2018 omgedraaid. Sjarapova zoekt sinds haar comeback in april vorig jaar, na een schorsing omdat ze positief was getest op het middel meldonium, naar de onbevangenheid van weleer. Ze bracht een boek uit onder titel Unstoppable: my story so far, maar op de baan is ze alles behalve onverslaanbaar. Zowel mentaal als fysiek is ze niet meer de oude. Een deel van de tennissters kijkt Sjarapova als dopingzondaar met de nek aan, maar mede door een onwillige schouder kan ze haar rivalen op de baan niet het zwijgen opleggen.

De voorbije maanden probeert Sjarapova terug te vallen op zekerheden uit het verleden. Zo nam ze onlangs afscheid van haar Nederlandse coach Sven Groeneveld en huurde ze Thomas Hogstedt weer in met wie ze van 2010 tot 2013 werkte. Na haar nederlaag tegen Bertens stelde Sjarapova vast dat alles zeker nog niet op de juiste plaats is gevallen. „Bertens sloeg harde, zware ballen. Ik had daar een beter antwoord op moeten hebben. Ik zal nog harder voor mezelf moeten zijn. Nog meer bereid moeten zijn alles te geven”, stelt ze. Op de vraag of ze volgende week in Rome gaat proberen verder te komen reageerde ze met een zuur lachje. „Trying? Nee, dat is niet het juiste woord. Proberen is de eerste stap op weg naar de mislukking.”

Alles gaat vanzelf

Bij Bertens gaat alles nu vanzelf. Ze lijkt de twijfel voorbij. De angst om te falen heeft niet langer de overhand. Al riep ze tijdens het duel met Sjarapova wel twee keer de hulp van Sluiter in. Mede door zijn korte peptalks slaagde Bertens erin na een verloren eerste set wederom het beste uit zichzelf boven te halen. „Wat Sluiter dan zegt? Dat ik rustig moet blijven en mijn eigen spel moet blijven spelen. Dat het dan vanzelf goed komt. Ik leg mezelf nu veel minder druk op dan een jaar geleden. Dit voelt veel beter.”

Voor Bertens in de huidige vorm lijkt er tijdens dit gravelseizoen nog veel meer in het verschiet te liggen. Ze zou haar beste positie ooit op de wereldranglijst (17de) kunnen verbeteren en geldt nu al als gevaarlijke outsider voor het grandslamtoernooi van Roland Garros. Op het gravel van Parijs beleefde ze in 2016 met een halve eindstrijd haar hoogtepunt. Maar nu is ze mentaal veel verder.

Zelf denkt de Nederlandse powertennisster alleen nog maar aan haar halve finale in Madrid tegen Caroline Garcia uit Frankrijk. Ze heeft er veel zin in. En dat is een heel goed teken.