‘Justitie VS onderzoekt voormalige Rabo-medewerkers’

De Amerikaanse justitie doet strafrechtelijk onderzoek naar hooggeplaatste medewerkers van de Rabobank National Association (RNA), een dochterbedrijf van de Nederlandse bank in de Verenigde Staten. Dat meldt Bloomberg op basis van twee ingewijden in het onderzoek. Federale onderzoekers kijken of de medewerkers, onder wie voormalig topman John Ryan, geprobeerd hebben om witwaspraktijken te verdoezelen.

Mexicaanse drugsbazen gebruikten sinds 2009 filialen van de bank in Californië om geld wit te wassen. Winst verkregen met criminele activiteiten werd gestort op rekeningen van de RNA en vervolgens in contanten met vrachtwagens teruggereden de grens over naar Mexico.

Het strafrechtelijke onderzoek naar de individuele medewerkers volgt op onderzoek van Amerikaanse autoriteiten naar filialen van de RNA die de witwaspraktijken aan het licht brachten. Het bedrijf bekende eerder dat medewerkers informatie achter hadden gehouden voor de Amerikaanse bankautoriteit OCC. In februari schikte de RNA in de witwaszaak voor omgerekend 298 miljoen euro.

Schandaal is na schikking afgerond, stelt Rabobank

Hooggeplaatste medewerkers dwarsboomden het onderzoek, blijkt uit interne communicatie en e-mails. Hoewel documenten van justitie geen specifieke namen noemen, bevestigen meerdere bronnen tegenover Bloomberg dat het onder anderen gaat om topman Ryan, compliance officer Laura Akahoshi en het hoofd juridische zaken Dan Weiss.

Rabobank liet Ryan eind 2015 met pensioen gaan, Akahoshi en Weiss werden in september 2015 ontslagen. Advocaten van de drie willen tegenover Bloomberg niet inhoudelijk reageren op het onderzoek. Een Amerikaanse woordvoerder van de Rabobank zegt dat met de eerdere schikking van bijna 300 miljoen het schandaal is afgerond. Verder wil hij geen uitspraken doen over voormalige medewerkers. Ook een Nederlandse woordvoerder van de Rabobank wil tegenover NRC verder niets over de zaak kwijt.

Het is nog niet duidelijk wat de openbaar aanklager van plan is met de medewerkers. Het Amerikaanse ministerie van Justitie wil verder niet reageren volgens Bloomberg.

Rabobank is sinds 2002 actief in Californië en heeft meerdere banken overgenomen. In de Amerikaanse staat heeft het ongeveer honderd kantoren.