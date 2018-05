Door de lens van Nederlandse amateurfotografen

Giedo van der Zwan: "Mijn vader heeft vlak na de oorlog zijn oudere broer verloren aan de golven bij de pier. Nu verdringen surfers elkaar voor de mooiste golf en rennen we met duizenden het koude water in op 1 januari. Dat heeft iets bizars. Die lichte en toch meestal wel plezierige vorm van decadentie van de hedendaagse badcultuur in Scheveningen wil ik laten zien met mijn langetermijnproject 'Pier to Pier?'"

Foto Giedo van der Zwan