Dode en gewonden bij aanval op Zuid-Afrikaanse moskee

Bij een aanval op een moskee in de Zuid-Afrikaanse provincie KwaZulu-Natal is donderdag een iemand om het leven gekomen. Ook raakten twee mensen gewond. Dat heeft de politie bekendgemaakt, meldt persbureau Reuters.

Drie mensen gewapend met geweren en messen vielen moslims aan die het gebedshuis kwamen bezoeken. De aanvallers sneden de kelen door van hun slachtoffers, staken de moskee in brand en sloegen vervolgens op de vlucht.

Kritieke toestand

Een van de slachtoffers overleed op weg naar het ziekenhuis. Volgens een politiewoordvoerder was hij de imam van de moskee. De andere twee verkeren in kritieke toestand. Het motief van de aanvallers is nog onduidelijk.

Dergelijke aanvallen komen vrijwel nooit voor in Zuid-Afrika. Het geweld vond plaats in Verulam, even ten noorden van Durban.