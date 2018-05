Deense kunstenaar Per Kirkeby (79) overleden

De Deense kunstenaar Per Kirkeby is woensdag op 79-jarige leeftijd overleden. Dat heeft galeriehouder Michael Werner bekendgemaakt. Kirkeby was een van de belangrijkste hedendaagse kunstenaars uit Denemarken. Hij was schilder, beeldhouwer en schrijver en hield zich ook bezig met architectuur en theater.

Kirkeby was opgeleid als geoloog, promoveerde in 1965 aan de universiteit van Kopenhagen en maakte verschillende expedities naar de Noordpool en Groenland. Volgens galeriehouder en goede vriend Michael Werner waren dit “levensveranderende ervaringen” en vormden ze de basis van zijn latere werk.

Hij zag zijn schilderkunst als de kern van zijn werk. In een interview met NRC zei hij in 2012: “Ik schilder niet vanuit een concept. Dat kan ik niet. Ik moet schilderen wat ik zie. De werkelijkheid is mijn vertrekpunt. Maar waar dat vertrekpunt toe leidt? Geen idee.”

Het werk van Kirkeby werd getoond in onder meer het Van Abbemuseum in Eindhoven, het Tate Modern in Londen, Centre Pompidou in Parijs en het MoMa in New York.

In 1965 publiceerde hij zijn eerste dichtbundel en twee jaar later zijn eerste roman. Ook legde Kirkeby zich toe op het theater. Zo maakte hij verschillende decors voor de New York City Ballet. Ook voor Het Nationale Toneel maakte hij in 1992 het decor en de kostuums voor Goethe’s Iphigeneia in Tauris op het Holland Festival.

Bekijk hier een interview met Kirkeby over zijn werk: