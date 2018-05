Catalaanse ex-leider Puigdemont doet voorstel voor opvolger

De voormalige Catalaanse president Carles Puigdemont heeft een voorstel gedaan voor wie hem moet opvolgen als leider van de Spaanse regio. Dat deed Puigdemont donderdagavond in een video op zijn YouTube-kanaal. De persoon die hij voordroeg is parlementariër en schrijver Joaquim Torra.

Het Catalaanse parlement moet Torra nu verkiezen tot president. Wanneer die stemming gaat plaatsvinden, is volgens persbureau AP nog onbekend. Volgens Puigdemont geniet Torra onder de parlementariërs voldoende steun. Torra leidde voorheen een beweging die voor onafhankelijk is. Politici die de Catalaanse afscheiding ook steunen, hebben een kleine meerderheid in de volksvertegenwoordiging. Als er voor 22 mei geen nieuwe president wordt gekozen, moeten er nieuwe verkiezingen komen in Catalonië.

Catalonië zit zonder president sinds Puigdemont in oktober werd afgezet door de centrale regering in Madrid. De aanleiding was het ongrondwettelijke onafhankelijkheidsreferendum dat de regering van Puigdemont had uitgeschreven. De president vluchtte eind vorig jaar naar België, om te ontkomen aan de Spaanse autoriteiten. Die willen hem vervolgen voor rebellie en opruiing.

Puigdemont geen kandidaat

Het nieuwe, in december gekozen parlement wilde Puigdemont opnieuw kiezen als president, maar in maart liet de politicus weten dat hij geen kandidaat zou zijn. Wegens zijn problemen met de Spaanse justitie en zijn zelfgekozen ballingschap was een terugkeer als regioleider in de praktijk toch al onmogelijk voor Puigdemont.

Puigdemont verblijft momenteel in Berlijn. Hij moet in Duitsland blijven, omdat de autoriteiten in dat land hem formeel gezien nog steeds vasthouden. Eind maart pakte de Duitse politie Puigdemont op, omdat er een Spaans arrestatiebevel openstond tegen de separatistenleider. Op 6 april kwam hij op borgtocht vrij.