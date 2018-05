Billboardbedrijf filmt stiekem voorbijgangers

Op het Rembrandtplein in Amsterdam en bij Rotterdam Centraal Station zijn door een advertentiebedrijf heimelijk geavanceerde camera’s geplaatst. Dat blijkt uit onderzoek van de journalistieke podcast Trees (VPRO/ Human).

Met de camera’s kunnen mensen op tientallen meters afstand herkenbaar in beeld worden gebracht. De camera’s zijn verbonden aan het internet en zijn live te bekijken. Verschillende medewerkers van het bedrijf kunnen al jarenlang de camera's besturen en inzoomen vanaf hun smartphone, zo blijkt uit het onderzoek. Een ander bedrijf, Kinetic, kreeg tussen april 2014 en juni 2015 ook toegang tot de beelden om een aantal keer de voorbijgangers in Rotterdam te tellen. Voor die tellingen zijn de beelden in het verleden meerdere keren opgeslagen.

Rembrandtplein en Rotterdam CS

Het bedrijf BlowUP media heeft grote ledschermen waar merken als Samsung en Huawei adverteren. Met hulp van de camera's keek het bedrijf onder meer naar het potentiële bereik van de reclameschermen. De camera in Amsterdam staat op het dak van het NH Schiller Hotel – onder de letter ‘N’ – en filmt het Rembrandtplein. In Rotterdam hangt de camera onder een reclamescherm aan het Kruisplein, gericht op het Centraal Station.

De camera's geven door de hoogte een overzichtsshot, maar makers van Trees hebben beelden in handen waaruit duidelijk blijkt dat de camera’s in staat zijn ook voorbijgangers herkenbaar te filmen. BlowUP media heeft laten weten dat de camera’s er staan voor „technische inspectie” van de ledschermen en om eventueel aan de klanten te bewijzen dat de advertentie daadwerkelijk wordt getoond. Het bedrijf schrijft aan het programma dat beelden niet worden opgeslagen en nooit gebruikt zijn om individuen in kaart te brengen.

Camera’s richten op de openbare ruimte waarbij mensen herkenbaar in beeld worden gebracht, is voorbehouden aan de gemeente. Voor het plaatsen van camera's in de openbare ruimte zijn regels vastgelegd in de Wet bescherming persoonsgegevens, bijvoorbeeld dat mensen moeten worden geïnformeerd dat er cameratoezicht is vóórdat zij worden gefilmd.

Reclamebereik

Online kan het succes van een advertentie eenvoudig worden gemeten, in de fysieke wereld gaat dat lastiger. Het is niet voor het eerst dat een speler in buitenreclame toch meer wil weten over het bereik en daarmee in opspraak raakt. Vorig jaar bleek dat nietsvermoedende voorbijgangers op treinstations werden gefilmd vanuit reclamezuilen door het bedrijf Exterion. Kleine camera’s hielden bij hoeveel mensen de reclame passeerden, of ze keken, van welk geslacht ze waren en wat grofweg hun leeftijd was.

In totaal draaiden er camera’s in dertig reclamezuilen, onder meer in Eindhoven, Rotterdam en Amsterdam. De tellingen waren volgens Exterion volledig anoniem omdat beelden niet werden opgeslagen. Het telwerk werd gedaan door software, niet door mensen. Na commotie werden de billboardcamera's voorlopig weer uitgezet.

Sindsdien onderzoekt de Autoriteit Persoonsgegevens of Exterion Media over de schreef is gegaan. De toezichthouder wil dit onderzoek afwachten alvorens het commentaar geeft op de activiteiten van BlowUP media.