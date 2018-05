Bertens bereikt halve finale op tennistoernooi Madrid

Kiki Bertens heeft donderdag de halve finale bereikt van het tennistoernooi van Madrid. In haar kwartfinalepartij versloeg ze voormalig nummer één van de wereld Maria Sjarapova in drie sets (4-6 6-2 6-3). Het toernooi in de Spaanse hoofdstad is belangrijk: het zit één niveau onder de grand slams en kent steevast een sterk deelnemersveld.

In de eerste set had Sjarapova nog licht de overhand op het Madrileense gravel. Daarna was Bertens haar echter de baas. Ze brak de Russin meteen in de tweede set en stond al snel op een 3-0 voorsprong. In het laatste bedrijf wist nummer twintig van de wereld Bertens haar opponente zelfs twee keer te breken. Uiteindelijk benutte ze haar tweede matchpoint.

.@MariaSharapova wins two straight games and now trials Bertens 3-5 in the third set. #MMOPEN18 pic.twitter.com/eeuw4WWQDz — WTA (@WTA) 10 mei 2018

Woensdag zorgde Bertens (26) al voor een verrassing door afgetekend te winnen van Caroline Wozniacki, de nummer twee op de wereldranglijst. Vorig jaar kwam Bertens ook al ver in Madrid. Toen bereikte ze de kwarfinale, waar ze strandde tegen de Letse Anastasija Sevastova.

Vrijdag staat Bertens in de halve finales tegenover de Française Caroline Garcia. Zij staat zevende op de wereldranglijst. Als Bertens die wedstrijd wint, zou ze voor de zevende keer in haar tennisloopbaan in de finale staan van een WTA-toernooi. Ze won tot nu toe vijf titels op het hoogste niveau in het vrouwentennis, waarvan de laatste vorige maand in het Amerikaanse Charleston.