Apple staakt plannen voor datacentrum Ierland

Apple zet een streep door de plannen om een groot datacentrum in het westen van Ierland te bouwen. De goedkeuring van de plannen liet door een juridische strijd over de gevolgen voor natuur en milieu drie jaar op zich wachten. De Ierse regering wil de wet herzien om zulke vertragingen in de toekomst te voorkomen.

Apple noemt de gang van zaken in een verklaring op donderdag teleurstellend. “De vertragingen in het goedkeuringsproces hebben ons gedwongen om andere keuzes te maken”, schrijft het bedrijf. Apple zou 850 miljoen euro investeren in het datacentrum, dat 150 vaste banen in het westen van Ierland zou opleveren.

Milieu beschermen

Het Amerikaanse techbedrijf kondigde de plannen voor het datacentrum in 2015 aan. In het datacentrum zouden servers voor onder meer de spraakassistent Siri en de App Store draaien. Het centrum zou alleen hernieuwbare energie verbruiken. De bouw van het centrum, met een oppervlakte van 166.000 vierkante meter, had in 2017 af moeten zijn.

Drie omwonenden uit de streek en de nabijgelegen stad Athenry startten meerdere juridische procedures tegen de plannen voor het datacentrum. Ze wilden volgens persbureau AFP een bos beschermen, waren bezorgd over de milieueffecten van het datacentrum en de energie die het centrum zou verbruiken. Dat zou volgens de omwonenden op kunnen lopen tot 6 procent van de totale elektriciteitsproductie van Ierland.

Apple mocht in oktober 2017 van de rechter beginnen te bouwen, maar vorige week werd bekend dat er nog een beroepsmogelijkheid werd toegekend. Apple trok daarop de stekker uit het project.

Regering gaat proces hervormen

De Ierse regering is teleurgesteld in het besluit van Apple om af te zien van de bouw van het datacentrum. Heather Humphreys, de Ierse minister voor Bedrijven, Ondernemingen en Innovatie, zegt donderdag in een verklaring dat de regering “er alles aan gedaan heeft om deze investering te ondersteunen.”

Buitenlandse investeringen spelen volgens de regering een grote rol in de economische groei en het creëren van banen in Ierland. De vertragingen onderstrepen volgens Humphreys de noodzaak om de toetsingen van dergelijke plannen te hervormen. De regering wil onder meer datacentra als “strategische infrastructuur” bestempelen, zodat het goedkeuringsproces sneller doorlopen kan worden. De benodigde wetswijziging wordt in juni besproken in het Ierse parlement.