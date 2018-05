23.000 kippen dood na stalbrand Ospel

Bij een grote stalbrand in het Limburgse Ospel zijn in de nacht van woensdag op donderdag 23.000 kippen omgekomen. Er raakten geen mensen gewond. De brand is inmiddels onder controle, zo laat de brandweer weten.

De brandweer kreeg rond 01.00 uur melding van de brand en rukte met meerdere wagens uit. De brandweer wist te voorkomen dat de brand oversloeg naar twee naastgelegen stallen.

De veehouderij probeert al jaren het aantal stalbranden te verminderen maar de strengere regelsgelden alleen voor nieuwe stallen: Steeds meer stalbranden, ondanks actieplan

Stalbranden komen steeds vaker voor. Uit cijfers van Brandweer Nederland blijkt dat het aantal stalbranden is toegenomen van 21 in 2012 naar 47 in 2016. Het aantal omgekomen dieren nam in deze periode toe van 90.000 naar ruim 200.000.

In 2011 werd er door de veehouderij nog een actieplan opgesteld om het aantal branden terug te dringen. De strengere regels gelden alleen nieuwe stallen terwijl het grootste deel van de stallen in Nederland oud zijn.

Staatssecretaris van Economische Zaken Martijn van Dam noemde de stalbranden vorig jaar in een Kamerbrief “hartverscheurend” en benadrukte dat de brandveiligheidseisen ook voor bestaande stallen moeten worden aangescherpt.