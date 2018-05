Zo ging het vroeger, als je een tv-serie volgde

Hoe ging dat ook weer, nog niet eens zo heel lang geleden, als je een tv-serie wilde volgen? Op een vast tijdstip elke week probeerde je geen andere afspraken te maken. Maar als er toch iets tussen kwam, een verjaardag, telefoontje of een ziek kind, dan kon je altijd de video, dvd of harde schijf (tevoren) inschakelen. In de begintijd van de VHS moest je de tijd ruim instellen, minimaal vijf minuten voor het begin en na het einde volgens de programmagids. Later gingen de zenders codes meezenden, of hoefde je alleen nog maar de ‘gids’ van de decoder aan te klikken om de gewenste aflevering op te nemen.

Ook dat was niet zonder risico’s, want soms liep een reclameblok wel zeven minuten uit, en dan miste je met code en al toch nog het einde van de aflevering. Niet getreurd, want de meeste kabelabonnementen boden de gelegenheid tot terugkijken binnen een dag of een week. Maar dan zette de provider soms net per ongeluk twee keer aflevering drie online, in plaats van aflevering vier.

Verleden tijd? Het kwam allemaal weer terug, toen ik besloot de Britse serie Deep State te volgen op de lineaire zender FOX (‘jouw seriezender’). Inmiddels zijn er vijf van de acht afleveringen te zien geweest en staan die na afloop ook op ‘Films en Series XL’ van Ziggo. Maar inderdaad: verkeerde afleveringen on demand, te veel reclame om lineair op tijd klaar te zijn en de Ziggo Guide doet alsof zijn neus bloedt.

De trailer van Deep State.



Is Deep State dan misschien beter dan de gemiddelde Netflix-serie? Nou nee, integendeel! De kracht en de zwakte van de door scenarioschrijver Simon Maxwell en regisseur Matthew Parkhill gecreëerde spionageserie is het realisme. Natuurlijk weten we wel dat James Bond nooit veel te maken heeft gehad met de werkelijkheid van MI6, de Britse buitenlandse inlichtingendienst. Maar toch is het een schok om te zien dat de agenten die achter de vijandelijke linies speciale opdrachten moeten verrichten meer op Marco Kroon lijken dan op Daniel Craig.

Hoofdrolspeler Mark Strong (kaal, flaporen, een gruizige stem) is zelfs al gepensioneerd en bakt het liefst pannenkoeken voor zijn dochtertjes. Hij wordt door zijn M, die in dit geval White heet, met harde maatregelen overreed om de puinhoop op te ruimen van een ontspoorde moordmissie in Teheran, ogenschijnlijk gericht tegen nucleaire deskundigen. Er zijn onwaarschijnlijke ontwikkelingen, en niet alleen in de familiesfeer van de onaantrekkelijke superheld, die er ook nog een zoon in actieve dienst op na blijkt te houden: droneaanvallen in Libanon, een corrupte Iraanse zakenman, een hardhandig opererende vrouwelijke CIA-collega.

Iedereen spreekt vloeiend Arabisch en Farsi, maar er wordt geen martini gedronken, nauwelijks geflirt en sportauto’s, helikopters en speedboten ontbreken eveneens. Eigenlijk is iedereen een beetje lelijk, hard en verbitterd.

Dat zou dus allemaal best wel eens kunnen kloppen. Maar dat kan van het scenario niet gezegd worden, want dat hangt met elastiekjes aan elkaar. Je zou wel gek zijn om daar zo veel moeite voor te doen, als je op elk gewenst moment zonder enige hapering of vergissing op Netflix naar Collateral kunt kijken. Die BBC-serie speelt zich deels af in dezelfde context van ontsporende bemoeienissen in het Midden-Oosten, maar dan met slimme (dus aantrekkelijker) personages en een waanzinnig doortimmerd script van grootmeester David Hare.

De trailer van Collateral.



Deep State. Gecreëerd door Simon Maxwell en Matthew Parkhill. Afl 1-5 (van 8), elke donderdag op FOX, daarna online bij Ziggo Films & Series XL. Collateral. Geschreven door David Hare. Afl 1-4, Netflix.