Dubbele aanslag in Kabul door IS en Talibaan

Bij twee aanslagen op politiebureaus in de Afghaanse hoofdstad Kabul zijn woensdag minstens zeven doden gevallen. De eerste aanslag werd opgeëist door IS, de tweede door de Talibaan, zo meldt AP. Er raakten zeker zeventien mensen gewond.

Aanvallers sloegen toe op meerdere plekken in de hoofdstad. Volgens de Afghaanse minister van Binnenlandse Zaken waren daarbij in totaal acht terroristen betrokken. Bij de eerste aanslag, in het westen van de stad, werden handgranaten gegooid en bliezen twee terroristen zichzelf op bij een politiebureau. Een derde aanvaller werd door de politie gedood. Twee agenten kwamen om het leven. Via het eigen persbureau Amaq eiste terreurorganisatie IS kort daarna de verantwoordelijkheid op.

‘Meerdere explosies hoorbaar’

De tweede aanval vond later op woensdag plaats in het drukke centrum van de stad. Vijf Talibaanstrijders drongen tot aan de ingang van een politiebureau, waar een zich opblies, terwijl nog eens twee of drie anderen verderop het vuur openden op Afghaanse veiligheidsdiensten. Volgens getuigen waren er meerdere explosies hoorbaar, aldus Reuters. Het aantal gewonden van de twee aanvallen loopt mogelijk nog op, zeggen Afghaanse autoriteiten tegen het persbureau.

Zowel de Talibaan als IS vallen regelmatig overheidsgebouwen en veiligheidsdiensten aan die door het westen worden gesteund. Sinds begin dit jaar zijn door terreur honderden doden in Afghanistan gevallen.

‘Meer geweld door verkiezingen’

Het geweld lijkt op te laaien door de kiezersregistratie voor de verkiezingen, die vorige maand begon. Sindsdien zijn in het land meerdere aanslagen gepleegd.

Begin mei vielen veertien doden bij een bomaanslag door de Talibaan in een moskee in de oostelijke provincie Khost. De recente aanvallen lijken bedoeld te zijn om burgers bang te maken. De Talibaan wil niet dat zij zich registreren voor de verkiezingen.