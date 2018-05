Walmart gaat strijd aan met Amazon in India

Supermarkt- en detailhandelconcern Walmart heeft woensdag zijn grootste investering ooit gedaan. Voor 16 miljard dollar (13,5 miljard euro) koopt het Amerikaanse bedrijf 77 procent van de aandelen van Flipkart, een Indiase webwinkel. Het is ook de grootste aankoop in de e-commerce-sector, volgens persbureau AFP. De deal moet nog worden goedgekeurd door de Indiase autoriteiten.

Met de overeenkomst krijgt Walmart voet aan de grond in een van de snelst groeiende economieën ter wereld, en de op één na grootste afzetmarkt. De 1,3 miljard consumenten zijn veelal jong en het land kent een sterk groeiende middenklasse en stijgend internetgebruik. Tot nu toe heeft Walmart, het grootste detailhandelconern ter wereld, 21 ‘Best Price’-vestigingen en één distributiecentrum in India.

500.000 pakketjes

Flipkart, opgericht in 2007, is relatief onbekend buiten India, maar zette tussen in het jaar tot en met maart 2018 netto 4,6 miljard dollar om. Die omzet groeide daarmee met meer dan 50 procent ten opzichte van een jaar eerder en zal naar verwachting dit jaar weer flink stijgen. Zijn bezorgdienst eKart levert dagelijkse 500.000 pakketjes af in achthonderd Indiase steden.

“India is een van de meest aantrekkelijke retailmarkten ter wereld, gezien zijn omvang en groeipercentage”, zegt Doug McMillon, bestuursvoorzitter en directeur van Walmart, in een persverklaring. “Onze investering is een kans om samen te werken met het bedrijf dat toonaangevend is in de transformatie van e-commerce in India.”

Concurrentie met Amazon

Ook kan Walmart met Flipkart de concurrentie aangaan met webwinkel Amazon. Walmart had nog geen groot belang in de e-commerce, terwijl Amazon afgelopen jaar wel in Walmarts vaarwater ging zitten door de aankoop van supermarktketen WholeFoods. Vorige week gingen nog geruchten dat ook Amazon een belang in Flipkart had willen nemen. Amazon heeft al miljarden geïnvesteerd in de Indiase markt.

Saillant is dat Flipkart werd opgericht door twee voormalige Amazon-medewerkers. Oprichter Binny Bansal houdt aandelen, net als het Chinese technologiebedrijf Tencent, investeringsmaatschappij Tiger Global Management en Microsoft.

Verspreking

De deal tussen Walmart en Flipkart werd eerder op de dag al verklapt door de topman van het Japanse SoftBank, Masayoshi Son, dat zijn aandelen aan Walmart verkoopt. Masayoshi Son vertelde tijdens een presentatie van de kwartaalcijfers aan de aanwezigen dat Walmart Flipkart zou kopen - wat op dat moment nog niet bevestigd was.

Tijdens de vragenronde kreeg de topman een briefje toegeschoven waarop stond dat de officiële aankondiging nog niet was gedaan. “Goed, ik kan het nu niet meer terugnemen”, zei hij verontschuldigend.