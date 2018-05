Vodafone sluit miljardendeal met Liberty Global

Vodafone neemt voor 18,4 miljard euro een groot deel van de kabelactiviteiten in Europa van het Amerikaanse Liberty Global over. Dat meldt het Britse telecombedrijf woensdagmorgen. De overname betekent een flinke versteviging van de positie van Vodafone in de Europese markten voor telefonie, televisie en internet.

Het belangrijkste onderdeel van de deal is de aankoop door Vodafone van Unitymedia, de op één na grootste kabelmaatschappij van Duitsland. Vodafone kan zo de positie bedreigen van Deutsche Telekom, de grootste aanbieder van het land. Het concern neemt ook onderdelen van Liberty Global over in Roemenië, Hongarije en Tsjechië.

Samenwerking in Nederland

In Nederland werkt Vodafone sinds 2016 samen met Liberty-dochter Ziggo. Beide partijen bezitten 50 procent van de aandelen in hun joint venture. Volgens persbureau Bloomberg heeft de financieel directeur van Vodafone onlangs gezegd dat zijn bedrijf ook het deel van Ziggo wil kopen. Algemeen directeur Vittorio Colao houdt echter vol dat hij blij is met de huidige samenwerkingsovereenkomst.

Voordat de deal tussen Vodafone en Liberty beklonken is, moet deze nog worden goedgekeurd door de Europese en Duitse mededingingsautoriteiten. In 2016 blokkeerde Brussel nog een grote telecomfusie in het Verenigd Koninkrijk. Ook tegen de nieuwe overname, die er al een tijd zat aan te komen, heeft protest geklonken. De Nederlandse fusie van Vodafone en Ziggo stuitte in Brussel niet op bezwaren.