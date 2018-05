Vitesse wint met ruime cijfers bij ADO

In de eerste wedstrijd tegen ADO Den Haag in de play-offs om Europees voetbal heeft Vitesse ruimschoots gewonnen. Met 5-2 waren de Arnhemmers te sterk voor ADO, dat thuis speelde. Zaterdag is de return.

Vitesse leidde bij rust al met 4-0 door goals van Tim Matavz, Bryan Linssen en tweemaal Mason Mount, die in de tweede helft ook nog eens scoorde uit een vrije trap. Een paar minuten na rust scoorde Abdenasser El Khayati de 1-5 uit een strafschop. Acht minuten voor tijd maakte hij ook nog de 2-5. Met die stand gaat ADO, dat zondag na een winst op Roda JC onverwacht met de play-offs mocht meedoen, het moeilijk krijgen in Arnhem.

Woensdagavond spelen ook SC Heerenveen en FC Utrecht tegen elkaar in de play-offs.